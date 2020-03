Kreditkartenbetrüger in Ischgler Hotel festgenommen

Ischgl – Zwei Ukrainer (31 und 35 Jahre) reservierten am 3. März drei Doppelzimmer für sechs Erwachsene und ein Kind für den Zeitraum von 7. bis 11 März in einem Hotel in Ischgl. Dabei kam es bereits zu Unstimmigkeiten. Im Schriftverkehr im Rahmen der Buchung wurden sieben Kreditkarten angegeben, die allesamt abgelehnt oder nicht belastbar waren. Erst bei der achten Kreditkartennummer war eine Belastung und somit die Reservierung möglich. Die Hotelbesitzer waren aber bereits skeptisch und setzten die Polizei in Kenntnis.