WSG Tirol scheint dem Druck im Abstiegskampf gewachsen

Innsbruck – „Von Euphorie bin ich jetzt gleich weit weg wie am Ende des Herbstes von einer depressiven Verstimmung, nachdem wir mit der Roten Laterne in die Winterpause gegangen sind“, kann WSG-Trainer Thommy Silberberger mit Stimmungsschwankungen von himmeljochjauchzend bis zu Tode betrübt nichts anfangen. Vielmehr sah er die Schlüsselmomente beim Auswärtssieg in der Steiermark wieder auf der eigenen Seite. „Zur Pause war mir klar: Wer das erste Tor macht, biegt auf die Siegerstraße, und das waren wir. Aktuell ist sehr viel stimmig und wir sind gut beraten, in der Quali-Runde da weiterzumachen, wo wir die letzten Runden aufgehört haben“, fordert er sein Team auf, keine Sekunde lang nachzulassen. Die neun Punkte mit Stern (weil von 19 abgerundet wurde) bedeuten einen Zähler mehr, als der FC Wacker als späterer Absteiger zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison hatte.