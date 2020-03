Transparent trübte die heile Wacker-Welt: „Das geht einfach nicht"

Beachtlich, was der Wacker-Anhang in den vergangenen Wochen und Monaten mobilisierte. Da wurde Stimmung gemacht, als würde man immer noch in der höchsten Liga spielen – so mancher Erstligist würde sich das wünschen. Die Euphorie erreichte zuletzt bei Auswärtsfahrten nach St. Pölten und vor allem Lustenau ihren Höhepunkt. Dort, wo die Mannschaft ungeachtet des Cup-Ausscheidens als Sieger der Herzen gefeiert wurde und so manche Provokation auf wenig Echo stieß.