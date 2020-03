Harry und Meghan geben royale Pflichten auf – heute wohl letzter Termin

London – Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) werden gemeinsam mit Königin Elizabeth II. am Montag an einem Gottesdienst anlässlich des Commonwealth-Tages teilnehmen. Es wird voraussichtlich der letzte Termin des Paares als sogenannte Senior Royals sein. Offiziell geben sie ihre royalen Pflichten Ende März auf.

Die beiden behalten aber viele Schirmherrschaften in Bereichen, die ihnen am Herzen liegen. So wird sich Meghan weiter für Frauen-Förderung einsetzen und Harry für kriegsversehrte Soldaten.

Standing Ovations für Harry und Meghan gab es am Samstagabend beim Mountbatten Festival of Music – britischen Medienberichten zufolge erhielten sie anhaltenden Applaus, bevor sie ihre Plätze einnahmen.

Prinz Harry, gekleidet in einer mit Orden geschmückten schwarz-roten Uniform, besuchte die Veranstaltung in seiner Funktion als Captain General der Royal Marines. Zusammen mit Meghan traf er auch einige der Militärangehörigen, die bei dem Charity-Konzert auftraten. Vor der Veranstaltung in der Royal Albert Hall hat Prinz Harry unter anderem mit Formel-1-Star Lewis Hamilton ein Motorsport-Museum eröffnet. Meghan besuchte als Schirmherrin unter anderem das National Theatre in London.