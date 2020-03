Kindersterblichkeit in EU zwischen 1998 und 2018 halbiert

Die höchste Kindersterblichkeit gibt es laut Eurostat in Rumänien mit 6,0 Todesfällen pro 1000 Lebendgeburten, in Bulgarien mit 5,8 und Malta mit 5,6. Am niedrigsten ist die Rate unter den 27 EU-Mitgliedern (ohne Großbritannien) in Estland mit 1,6 und Slowenien mit 1,7.