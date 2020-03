Mädchen stürzte in Spanien beim Selfie-Machen in den Tod

Madrid – Eine 14-Jährige ist in Spanien beim Selfie-Machen vom Dach eines zehnstöckigen Gebäudes in die Tiefe gestürzt und kurze Zeit später an ihren schweren Verletzungen gestorben. Das Unglück habe sich am frühen Samstagabend in Madrid ereignet, zitierte die Nachrichtenagentur Europa Press am Montag einen Sprecher der Polizei.