Events mit mehr als 1000 Zuschauern in Deutschland kurz vor Absage

Berlin – Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus stehen in Deutschland Absagen von Großveranstaltungen kurz bevor. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) kündigte am Sonntagabend in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“ an, der Empfehlung von Gesundheitsminister Jens Spahn nachkommen zu wollen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern im bevölkerungsreichsten Bundesland „und anderswo“ abzusagen. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) fügte in der ARD-Sendung „Anne Will“ hinzu, das Land werde Spahns Empfehlung umsetzen – „und zwar morgen oder jetzt, vollkommen klar“.

Auch Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hat sich klar hinter die Empfehlungen von Spahn (beide CDU) zur Absage von Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern im Kampf gegen das Coronavirus gestellt. „Wenn er sagt, dass es besser ist, solche Großveranstaltungen abzusagen, dann würde ich da auch darauf hören, weil er am meisten informiert ist und die breiteste Informationslage hat“, sagte Brinkhaus am Montag vor einer Präsidiumssitzung seiner Partei in Berlin.

Spahn gehe bei der Bekämpfung des Coronavirus sehr verantwortungsvoll vor, lobte Brinkhaus. Im Koalitionsausschuss sei mit Angela Merkel sehr lange über das Thema gesprochen worden, sagte er auf die Frage, ob sich die Kanzlerin stärker in der Öffentlichkeit zur Situation im Zusammenhang mit dem Virus äußern solle. Bei den Beratungen sei es nicht nur um die Auswirkungen auf die Wirtschaft gegangen, sondern auch um die nächsten Schritte Spahns, die Gesundheit der Bevölkerung sicherzustellen. Man könne hier großes Vertrauen zu den Experten haben. Spahn agiere ja nicht alleine, sondern gemeinsam mit dem Robert-Koch-Institut und Virologen.

„In Wahrheit ist es wie eine Anordnung“

Betroffen ist auch die Fußball-Bundesliga. Noch sollen wohl keine Partien gestrichen werden, aber die Spiele könnten ohne Publikum im Stadion stattfinden. Das gilt nach Laumanns Worten für das Bundesliga-Derby Borussia Mönchengladbach gegen den 1. FC Köln am Mittwoch. Er fügte hinzu: „Wenn wir jetzt ganz klar sagen, wir wollen in Nordrhein-Westfalen keine Veranstaltungen mehr (mit) über 1000 Menschen zulassen, dann ist das eine Empfehlung des Landesgesundheitsministers an die unteren Gesundheitsbehörden.“ Diese müssten entscheiden. Er sei aber sicher, dass es nun eine einheitliche Umsetzung gebe. „In Wahrheit ist es wie eine Anordnung.“

TT-ePaper gratis testen Die Zeitung jederzeit digital abrufbar - Das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Mehr zu den Auswirkungen des Coronavirus auf den Sport: Sport-Blog

Das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig hat am Montag mit Verantwortlichen von RB Leipzig über das geplante Champions-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur beraten. Bis zum Nachmittag solle eine Entscheidung fallen, ob die Partie der Fußball-Königsklasse am Dienstag (21 Uhr, Sky) angesichts der Corona-Krise wie geplant stattfinden kann, teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung mit. Das Hinspiel in London hatte RB mit 1:0 gewonnen.

Chef des Weltärztebundes: „Bin persönlich eher bei 100 oder 200“

Im Kampf gegen das neuartige Coronavirus sieht der Chef des Weltärztebundes Deutschland gut aufgestellt. „Unser Gesundheitswesen, unsere Prävention, unsere Erkennung dieser Maßnahmen funktioniert. Das deutsche Gesundheitswesen ist hervorragend ausgerichtet“, sagte Frank Ulrich Montgomery am Montag im ZDF-„Morgenmagazin“. „Wir kriegen das hin!“

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte zuvor empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Diese konkrete Zahl sieht der Verbandschef allerdings eher kritisch: „Ich bin auch persönlich eher bei 100 oder 200.“

Wie in anderen Ländern Europas und weltweit breitet sich Sars-CoV-2 auch in Deutschland rasch aus. Beim Robert Koch-Institut (RKI) waren bis zum Sonntagnachmittag 902 Infektionen erfasst, wobei nicht alle Nachweise aus den Bundesländern dort bereits registriert sind. Die meisten Fälle deutschlandweit verzeichnen Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Bayern. In Ägypten war am Sonntag erstmals ein deutscher Staatsbürger nachweislich an der neuartigen Lungenerkrankung Covid-19 gestorben. Aus welchem Bundesland der 60-Jährige stammte und wo er sich ansteckte, war zunächst unklar.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus Live-Blog

Dossier zum Coronavirus

Derweil beschloss auch die Koalition Maßnahmen, Unternehmen vor den Auswirkungen der Coronakrise zu schützen. Dazu soll das Kurzarbeitergeld ausgeweitet werden, wie der Koalitionsausschuss am frühen Montagmorgen in Berlin beschloss. Die Auszahlung von Kurzarbeitergeld soll erleichtert und länger ermöglicht werden. Zudem will die Regierung besonders betroffenen Unternehmen finanziell unter die Arme greifen: Sie kündigte Vorschläge für entsprechende Liquiditätshilfen und ein Gespräch mit den Spitzenverbänden der Wirtschaft und den Gewerkschaften dazu an.