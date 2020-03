Zehn Schüler in Wörgl mit Reizhusten in Krankenhäuser eingeliefert

Wörgl – Im Schulzentrum in Wörgl ist am Montagvormittag aus vorerst unbekannter Ursache Brandmeldealarm ausgerufen worden. 20 Schüler wiesen Symptome von Reizhusten auf, sagte ein Polizeisprecher der APA. Zehn Schüler wurden in die Krankenhäuser Kufstein und Schwaz eingeliefert.