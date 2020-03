An Coronavirus erkrankte Person studiert an der Uni Innsbruck

Innsbruck – „Eine der am vergangenen Freitag positiv getesteten Personen ist als Student/in an der Universität gemeldet und hat in der vergangenen Woche Lehrveranstaltungen an der Universität Innsbruck besucht", hieß es vonseiten der Universität Innsbruck am Montag. Die von der erkrankten Person besuchten Kurse fanden am Campus Technik wie auch am Campus Innrain statt. Mögliche Kontaktpersonen – Lehrpersonen sowie Studierende – wurden bereits in Absprache mit der Landessanitätsdirektion informiert. Sie wurden aufgefordert, sich in Quarantäne zu begeben.