„Flip the Switch Challenge“: US-Senatorin Elizabeth Warren tanzte zu Drake

New York – Wenige Tage nach ihrem Ausstieg aus dem Rennen um die US-Präsidentschaftskandidatur für die Demokraten hat Senatorin Elizabeth Warren mit einem Cameo-Auftritt im Fernsehen für Aufsehen gesorgt. Die 70-Jährige tanzte mit ihrer Doppelgängerin Kate McKinnon in der Sendung „Saturday Night Live“ zu dem Track „Nonstop“ des kanadischen Rappers Drake.

Die Tanzeinlage war Teil der „Flip the Switch Challenge“: Zwei Teilnehmer stehen vor einem Spiegel – einer hält ein Telefon, der andere tanzt. Bei der ersten Zeile „Look, I just flipped the switch“ (deutsch: „Ich habe gerade den Schalter umgelegt“) schaltet einer das Licht aus. Wenn das Licht wieder angeht, haben beide die Rollen getauscht.