Neu im Autohaus Moriggl – HONDA-Motorräder

Das Autohaus Moriggl erweitert sein HONDA-Portfolio. Am Standort in der Innsbrucker Haller Straße wurde in den letzten Monaten ein neuer, exklusiver 200 m² großer HONDA-Motorrad-Schauraum gebaut. Im einzigartigen Gewölbeschauraum wird die komplette HONDA-Motorrad- & Roller-Modellpalette ausgestellt.