Biden läuft Sanders vor "Mini-Super-Tuesday" davon

Washington – Nach seinem überraschenden Sieg am Super Tuesday könnte der frühere US-Vizepräsident Joe Biden bei der Vorwahlrunde am morgigen Dienstag den entscheidenden Schritt in Richtung Präsidentschaftskandidatur machen. Während die Statistikseite "Fivethirtyeight" ihm eine 90-prozentige Chance auf die Nominierung gibt, sieht ihn auch eine CNN-Umfrage unter Demokraten deutlich vor Bernie Sanders.

In der landesweiten Umfrage sprachen sich 52 Prozent der Demokraten für Biden aus, während sich 36 Prozent für den linksgerichteten Senator stark machten. Biden hat sich beim Super Tuesday überraschend an die Spitze des Bewerberfeldes gesetzt und bereits 610 Parteitagsdelegierte gesammelt, während Sanders bei 538 Delegierten liegt. Für die Nominierung am demokratischen Parteitag im Juli sind 1991 Stimmen erforderlich.

Sanders musste Favoritenrolle abtreten

Sanders war als Favorit in den Super Tuesday gegangen, konnte aber nur drei der 14 einzelstaatlichen Vorwahlen für sich entscheiden. Entgegen den Erwartungen gelang es ihm nicht, in den beiden bevölkerungsreichen Staaten Kalifornien und Texas zu punkten. Während sein Vorsprung im "Golden State" deutlich geringer ausfiel als erwartet, hatte er in Texas sogar das Nachsehen gegen Biden. Dieser hatte vom Rückzug der beiden moderaten Kandidaten Pete Buttigieg und Amy Klobuchar vor dem Super Tuesday profitiert. Nach diesem stellte sich auch der frühere New Yorker Bürgermeister Mike Bloomberg hinter Biden.

Beobachter erwarten, dass sich der frühere Vize von Ex-Präsident Barack Obama am Dienstag beim "Mini-Super-Tuesday" in sechs Staaten deutlich durchsetzen und seinen Vorsprung auf Sanders vergrößern wird. In den Südstaaten Mississippi und Missouri kann Biden auf die starke afroamerikanische Wählerschaft bauen, im "Rust-Belt"-Staat Michigan auf die starke Arbeiterschicht und in den konservativen Mittelwest-Staaten Idaho und North Dakota auf die dortige Abneigung gegenüber sozialistischen Ideen, wie sie Sanders vertritt. Dieser kann sich einzig im liberalen Westküstenstaat Washington Chancen auf einen Sieg ausrechnen.

Keine einzige prominente Empfehlung für Sanders

Während Biden in den vergangenen Tagen mehrere Unterstützungserklärungen von ausgeschiedenen moderaten Präsidentschaftskandidaten erhalten hat, darunter die Senatorin Kamala Harris und der Ex-Abgeordnete Beto O'Rourke, konnte Sanders keine prominenten Endorsements verbuchen. So zeigte auch die linksgerichtete Senatorin Elizabeth Warren, die nach dem Super Tuesday enttäuscht das Handtuch geworfen hatte, ihrem Kollegen bisher die kalte Schulter. Warren dürfte Sanders nicht verziehen haben, dass er sie Ende 2018 auf sexistische Weise aus dem Rennen zu drängen versuchte. Medienberichten zufolge soll Sanders Warren damals bei einem privaten Treffen gesagt haben, er glaube nicht daran, dass eine Frau die Präsidentschaftswahl gewinnen könne.

Sanders hatte im demokratischen Vorwahlkampf 2016 knapp gegen Ex-Außenministerin Hillary Clinton den Kürzeren gezogen, die dann die Wahl gegen den Außenseiter Donald Trump verlor. Den damaligen Wahlausgang zieht Sanders immer wieder als Argument dafür heran, warum er die besseren Chancen gegen den Rechtspopulisten hätte. Sanders' Gegner weisen darauf hin, dass seine Positionen nicht mehrheitsfähig seien und in den wahlentscheidenden "Swing States" gemäßigte Wähler abschrecken könnten. Amtsinhaber Trump macht kein Hehl daraus, dass er sich den selbst ernannten "demokratischen Sozialisten" Sanders als Gegner wünscht und zeigte sich enttäuscht über die jüngsten Erfolge Bidens, den er regelmäßig als "Sleepy Joe" ("Schläfiger Joe") verunglimpft.

Laut der CNN-Umfrage, die vom 4. bis 7. März unter 1.211 US-Bürgern durchgeführt wurde, würden beide Demokraten den Amtsinhaber schlagen. Biden liegt demnach mit 53 zu 43 Prozent in Führung, Sanders mit 52 zu 45 Prozent. In den 15 besonders umkämpften Staaten ist das Rennen knapper. Biden schlägt Trump dort mit 51 zu 45 Prozent, Sanders mit 49 zu 46 Prozent. Die Schwankungsbreite der Umfrage beträgt 3,3 Prozentpunkte (für alle Wähler) sowie fünf Prozentpunkte (für die 540 demokratischen Wähler). (APA)