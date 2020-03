Studie: Schildkröten verwechseln Geruch von Plastik mit Nahrung

Florida – Plastikmüll im Meer könnte Schildkröten einer Studie zufolge wegen seines Geruchs anlocken. Ein Team um den Biologen Joseph Pfaller von der University of Florida in Gainesville berichtet im Fachblatt Current Biology, dass Meeresschildkröten auf Gerüche von Plastik, an dem sich Mikroorganismen und andere Lebewesen angesammelt haben, genauso reagieren wie auf Duftstoffe in Lebensmitteln.