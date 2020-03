Innsbruck – Diebe waren in der Nacht auf Montag in einem Innsbrucker Autohaus am Werk. Wie die Polizei berichtet, schlugen die Unbekannten wohl gegen 0.50 Uhr bei einem Auto auf dem Firmengelände die Seitenscheibe ein, montierten das Lenkrad ab und stahlen es. Es entstand ein Schaden von mehr als 1000 Euro. (TT.com)