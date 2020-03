Gut zu wissen: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus

Innsbruck – Seit Wochen hält das Coronavirus die Welt in Atem. Mittlerweile hat der Erreger, der seinen Ursprung in der chinesischen Provinz Hubei hat, seinen Weg in mehr als 100 Länder gefunden. Auch in Mitteleuropa steigt die Zahl der Neuinfektionen täglich. Nach China (80.700 Infizierte und 3119 Tote) ist Italien das Land mit den meisten Betroffenen. Inzwischen sind dort 7375 Menschen infiziert, 366 starben bisher an der Erkrankung. Allein in der Region Lombardei wurden seit Samstag 103 Tote registriert.

Aktuelle Zahlen im Überblick 📈 Österreich: Gesamt (alle Bundesländer): 140 Infizierte Tirol: 25 bestätigte Infektionen (Stand Montag) – 2 davon genesen 🔗 Aktuellste Zahlen laut AGES 📈 Italien: Infizierte: 7375 Tote: 366 (133 davon allein am Samstag) 📈 Deutschland: Infizierte: 1112, kein Todesfall 📈 Weltweit: Infektionen: mehr als 110.041 Todesfälle: 3825 Genesen: 62.053

Auch in Österreich ist das Virus längst angekommen. Bisher wurden 140 Fälle bestätigt. In Tirol stieg die Zahl der aktuell Infizierten auf 23 (zwei sind bereits wieder gesund). Die aktuellsten Entwicklungen, wichtige Links, wissenswerte Fakten und Antworten auf die gängigsten Fragen lesen Sie hier:

❓ Was ist das Coronavirus und wie äußert es sich?

Das Coronavirus mit dem offiziellen Namen SARS-CoV-2 verursacht eine Erkrankung der Atemwege namens Covid-19. Als häufigste Symptome werden Fieber, Husten und Atembeschwerden beschrieben. Die meisten Infizierten haben aber nur eine leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen, die binnen weniger Tage verschwindet – oder gar keine Symptome. In schwereren Fällen kann die Infektion eine Lungenentzündung, ein schweres akutes Atemwegssyndrom, Nierenversagen und sogar den Tod verursachen.

❓ Wie wird es übertragen?

Das Virus wird vorwiegend über Tröpfchen etwa beim Sprechen oder Husten oder auch direkten Kontakt zwischen Menschen übertragen. Neben den Sekreten des Atmungstraktes und Speichel könnten auch Ausscheidungen (Harn, Stuhl) und Körperflüssigkeiten (Blut, Rippenfellflüssigkeit, Gelenkspunktate, usw.) infektiös sein. Nach derzeitigem Wissensstand sind Lebensmittel und Wasser sicher und kommen als Überträger nicht in Betracht.

TT-ePaper gratis testen Die Zeitung jederzeit digital abrufbar - Das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Ein Infizierter gibt das Virus im Schnitt an etwa an zwei bis zweieinhalb Personen weiter!

🐶🐱 Derzeit gibt es übrigens keinen Hinweis darauf, dass Haustiere das Virus auf Menschen oder andere Haustiere übertragen können bzw. selbst daran erkranken!

❓ Wie lange ist die Inkubationszeit?

Die Zeit zwischen Ansteckung und dem Auftreten erster Symptome ist beim Coronavirus länger als beispielsweise bei der Influenza (drei Tage). Analysen zufolge kann sie in seltenen Fällen bis zu 24 Tage betragen. Im Schnitt beträgt die Inkubationszeit wohl drei Tage und damit weniger als die bisher angenommenen gut fünf Tage.

❓ Wer ist besonders gefährdet?

Etwa 15 von 100 Infizierten erkranken schwer, betroffen sind vor allem ältere Menschen oder solche mit Vorerkrankungen.

Möglicherweise begünstigt auch Rauchen einen schweren Verlauf. Hinweise darauf fanden chinesische Forscher. Kinder und Schwangere gehören nach derzeitigem Wissensstand nicht zu den Risikogruppen.

❓ Wie gefährlich ist das Coronavirus?

Für 81 Prozent der Infizierten ist das Virus eher nicht gefährlich – bei ihnen verläuft die Erkrankung sehr mild (maximal leichte Erkältungssymptomatik mit Frösteln und Halsschmerzen, die binnen weniger Tage verschwindet).

Laut WHO erkranken jedoch etwa 15 von 100 Infizierten so schwer, dass eine zusätzliche Versorgung mit Sauerstoff nötig wird. Bei fünf Prozent der Infizierten ist demnach künstliche Beatmung nötig.

Die Todesrate liegt wohl höher als bei der normalen saisonalen Grippewelle – man geht derzeit von einer Sterblichkeit von bis zu drei Prozent aus. Schwere bis lebensbedrohliche Verläufe gibt es nach bisherigen Auswertungen bei Covid-19 häufiger als bei der Grippe.

❓ Wie wird eine Coronavirus-Erkrankung behandelt?

Es gibt weder eine schützende Impfung noch eine spezielle Therapie zur Behandlung von Covid-19. Konkret heißt das, es werden die konkreten Symptome behandelt, die beim Infizierten auftreten.

❓ Ab wann gilt man als Verdachtsfall?

Für eine Abklärung – sprich: eine Testung – kommen Personen mit akuten Symptomen einer Atemwegsinfektion infrage. Darauf deuten plötzliches Auftreten von Husten, Fieber, Kurzatmigkeit und Anzeichen einer akuten Atemwegserkrankung hin.

© APA

Zusätzlich muss nachgewiesen sein, dass die betreffenden Personen in den 14 Tagen vor Auftreten der Symptome Kontakt mit einem nachgewiesenen Covid-19-Patienten hatten oder sich in einer vom Coronavirus stark betroffenen Region aufgehalten haben. Dazu zählen die italienischen Regionen Piemont, Emilia-Romagna, Lombardei und Venetien, die chinesische Provinz Hubei, Südkorea, Iran, Hongkong, Japan und Singapur.

⚠️ Wichtig: Wer diese Kriterien erfüllt, soll keinesfalls in ein Krankenhaus oder in eine Arztpraxis gehen, sondern sich zuerst telefonisch bei der Notfallnummer 1450 melden, um keine anderen Menschen zu gefährden!

❓Wer bestimmt, ob jemand in Quarantäne kommt?

Aufgrund eines Anlassfalles kann eine Gesundheitsbehörde bzw. die Bezirkshauptmannschaft oder das Magistrat Quarantäne verordnen. Basis ist das Epidemiegesetz. Das Coronavirus wird darin inzwischen mittels Verordnung umfasst, erklärt Silvia Hruska-Frank, Arbeitsrechtlerin bei der Arbeiterkammer. >> Mehr dazu hier

❓ Wie schützt man sich?

Coronaviren sind behüllte Viren. Das bedeutet, ihre Hülle wird durch Seife schnell zerstört und somit das Virus inaktiviert. Die Konsequenz: Richtiges Händewaschen bietet einen hervorragenden Schutz.

Um keine Erreger zu „versprühen“, sollte man auf Husten- und Nies-Etikette achten. © KOEN VAN WEEL

Zudem sollte man die Nies-Etikette beachten, das heißt, in den Ellbogen oder ein Taschentuch husten. Außerdem sollte man den Kontakt zu Infizierten vermeiden.

Tierhalter, die am Coronavirus erkrankt sind oder die sich womöglich mit dem Coronavirus infiziert haben, sollten zum Schutz des Tieres den Kontakt so gering wie möglich halten bzw. vor und nach dem Kontakt gründlich die Hände mit Seife waschen.

Gut zu wissen 💡 So schützt man sich vor dem neuen Coronavirus

⚠️ Wichtig: Einmal-Mundschutzmasken sind kein wirksamer Schutz gegen Viren oder Bakterien, die in der Luft übertragen werden! Wenn man selbst erkrankt ist, kann man mit einer Maske dazu beitragen, eine Weiterverbreitung des Virus (durch „Spritzer“ vom Niesen oder Husten) zu verringern.

📽 So schützt man sich vor dem Coronavirus

Video von Dailymotion Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und Dailymotion ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von Dailymotion. Inhalte von Drittanbietern generell laden Zustimmen und Abspielen

❓ Muss man jetzt alles mit Desinfektionsmittel einsprühen?

Nicht unbedingt. Herkömmliche Seife zum Händewaschen und gewöhnliche Reinigungsmittel zum Putzen sind für gesunde Menschen völlig ausreichend. Wie bereits erwähnt, ist das Coronavirus ein behülltes Virus, dessen Hülle durch Seife schnell zerstört (und das Virus so inaktiviert) wird. Desinfektionsmittel sollten an sich nur von Menschen und Institutionen verwendet werden, bei denen eine Desinfektion aus medizinischen Gründen notwendig ist.

Wer dennoch Hände oder Flächen desinfizieren will, dem wird seitens der AGES die Verwendung von Desinfektionsmitteln empfohlen, die als „begrenzt viruzid“ eingestuft werden. Die Verwendung von Produkten mit der Auslobung „begrenzt viruzid PLUS“ oder „viruzid“ ist für eine gegenüber SARS-CoV-2 wirksame Desinfektion nicht erforderlich.

❓ Wie schützt sich Österreich?

Beobachten: In Österreich beobachtet ein Krisenstab im Innenministerium die aktuelle Entwicklung. Die Situation in Italien (dort wurden drastische Maßnahmen ergriffen) sei mit jener in Österreich aber nicht vergleichbar, meinte der Sprecher des Krisenstabs, Detlef Polay. Einschränkungen wie in Italien hierzulande vorerst kein Thema. Das Schließen von Kindergärten, Schulen und Universitäten ist im Moment nicht angedacht. Maßnahmen in diesem Bereich wären von den zuständigen Ministerien zu setzen.