Millionenraub am Flughafen von Santiago de Chile

Santiago de Chile – Am Flughafen der chilenischen Hauptstadt Santiago haben Räuber Millionen in bar erbeutet. Zwischen sieben und zehn Tätern seien in zwei Fahrzeugen in den Frachtbereich des Airports eingedrungen und stahlen das Geld aus einem Transporter einer Sicherheitsfirma, wie die Polizei am Montag mitteilte.