Verurteilter Harvey Weinstein verletzte sich bei Sturz im Gefängnis

Eine offizielle Diagnose stehe aber noch aus. Ende Februar wurde Weinstein von einer New Yorker Jury wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung für schuldig befunden. Ihm drohen bis zu 29 Jahre Haft, das Strafmaß soll am Mittwoch verkündet werden.

Nach dem Urteil war Weinstein nicht wie ursprünglich geplant sofort in das berüchtigte New Yorker Gefängnis Rikers Island gebracht worden, sondern wegen Schmerzen in der Brust und hohen Blutdrucks zunächst in ein Krankenhaus. Dort unterzog er sich einige Tage später Medienberichten zufolge erfolgreich einer Herzoperation und wurde danach ins Gefängnis gebracht. (APA/dpa)