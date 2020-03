Leipzig-Coach Nagelsmann: Internet-Taktik gegen Mourinho und Tottenham

Leipzig – Julian Nagelsmann hat sich am Wochenende erst einmal an seinen Computer gesetzt. Zur Vorbereitung auf das Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel surfte der Trainer von RB Leipzig durch die Internetseiten englischer Medien und analysierte die Aussagen der Profis von Gegner Tottenham Hotspur.

„Ich höre jede Pressekonferenz, sehe jedes Interview. Meistens sind die Aussagen der Spieler nach einem Spiel ein Abbild von dem, was der Trainer wollte. Man kann da gut die Stimmung raushören“, erklärte Nagelsmann vor dem Duell um den Einzug ins Viertelfinale der Champions League am Dienstagabend (21.00 Uhr/live Sky).

Beide Teams strotzen nicht vor Selbstvertrauen

Mit ein paar Klicks, so lautet Nagelsmanns Theorie, bekomme man ein gutes Bild der Stimmungslage beim Gegner. Die Tottenham-Analyse dürfte dabei nicht viel Zeit in Anspruch genommen haben. Denn seit dem 0:1 aus dem Hinspiel sind die Spurs aus der Spur, scheiterten im FA-Cup und gewannen kein Spiel in der Liga mehr. Der mächtig angefressene Star-Trainer Jose Mourinho reagierte auf seine eigene Art und zerlegte am Samstag nach dem 1:1 in Burnley 60-Millionen-Einkauf Tanguy Ndombele öffentlich.

Champions League - Achtelfinal-Rückspiele Dienstag: 21.00 Uhr: RB Leipzig - Tottenham Hotspur (HS 1:0/live Sky) 21. 00 Uhr: Valencia CF - Atalanta Bergamo (HS 1:4/live DAZN) Mittwoch: 21.00 Uhr: Liverpool FC - Atletico Madrid (HS 0:1/live DAZN) 21.00 Uhr: Paris SG - Borussia Dortmund (HS 1:2/live auf Sky)

Der Frust und das damit verbundene mäßige Betriebsklima bei Tottenham kommt RB gerade recht. Denn die Mannschaft bekommt seit dem starken Auftritt im Londoner Norden ebenfalls ihre PS nicht mehr auf den Platz. „Wir haben die Tempowechsel nicht drin, sind sehr ungenau in den letzten beiden Spielen. Das ist zu statisch. Wir müssen mehr in Bewegung kommen“, kritisierte Sportdirektor Markus Krösche. Die Nullnummer am Samstag in Wolfsburg diente als Paradebeispiel für alles, was im Leipziger Spiel gerade nicht stimmt.

„Wenn wir so spielen wie im Hinspiel, bin ich davon überzeugt, dass wir weiterkommen“, weiß RB-Kapitän und ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer, dass Leipzig an die gute Vorstellung vom Match in London anschließen muss. Und da Tottenham ein 0:1 aufholen muss, sollte es den Gastgebern leichter fallen, ihren gefürchteten Konterfußball zu spielen.

Valencia ohne Zuschauer vor Mammutaufgabe

Das Coronavirus sorgt am Dienstagabend (21.00 Uhr) in Valencia für eine Premiere in der Champions League, die in den nächsten Wochen zur Norm werden könnte: Erstmals findet wegen der Gefahr durch eine Viruserkrankung ein Spiel der Königsklasse ohne Zuschauer statt. Bisher war dies nur der Fall, wenn die UEFA Clubs wegen Fehlverhalten der Fans bestraft hatte.