Nach schwarzem Montag an Börsen: Kurse erholen sich leicht

Frankfurt – Die Furcht vor den wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise und ein Absturz des Ölpreises haben die Aktienkurse zu Wochenbeginn drastisch weiter absacken lassen. Der Deutsche Aktienindex Dax erlitt mit 7,94 Prozent den höchsten Tagesverlust seit dem 11. September 2001. Der ATX in Wien verlor 9 Prozent - das ist der zweithöchste Verlust in der Geschichte.

Auch an den anderen europäischen Handelsplätzen und in New York ging es steil bergab. An der Wall Street wurde der Handel sogar zeitweise ausgesetzt.

Der Dax schloss am Montag in Frankfurt am Main mit einem Minus von 916,8 Punkten bei 10.625 Punkten. Das ist der stärkste Verlust binnen eines Tages seit den Terroranschlägen auf das New Yorker World Trade Center und das Pentagon in Washington am 11. September 2001. Seit Jahresbeginn gaben die Dax-Kurse damit um knapp 20 Prozent nach, beim ATX beträgt das Minus mehr als 25 Prozent.

📽 Video | Hartl (ORF) mit Analyse zum Börsensturz

Die australische Börse fiel zu Handelsbeginn weiter um zunächst etwa 3,8 Prozent. Mit einem Minus von 21,2 Prozent zu ihrem jüngsten Hoch am 20. Februar tritt sie damit formell in einen "Bärenmarkt" ein, definiert als ein Minus von mehr als 20 Prozent.

Coronavirus und Streit von Ölproduzenten belastet Kurse

Die Anleger ängstigt die Ausbreitung des Coronavirus. Dazu kam in den vergangenen Tagen der Streit zwischen den großen Ölproduzenten Saudi-Arabien und Russland - Riad will die Fördermenge reduzieren, um den Preis zu stabilisieren, Moskau lehnt das ab. Der Ölpreis stürzte zeitweilig um 30 Prozent nach unten, das war der größte Einbruch seit dem Golfkrieg 1991.

An der Londoner Börse verlor der Index FTSE-100 am Montag mehr als sieben Prozent. Der Pariser Index CAC der 40 größten Unternehmen gab gar um mehr als acht Prozent nach – der höchste Tagesverlust seit 2008. In Mailand betrug das Minus zum Börsenschluss mehr als elf Prozent; in Madrid lagen die Verluste bei knapp acht Prozent.

Die New Yorker Wall Street erlebte ihren schlimmsten Handelstag seit der Finanzkrise von 2008. Wegen der dramatisch abstürzenden Kurse wurde der Aktienhandel sogar zu Handelsbeginn für 15 Minuten ausgesetzt – ein automatischer Mechanismus, sobald der Index S&P 500 der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen um sieben Prozent abstürzt.

Dow Jones lag fast acht Prozent im Minus

Zum Schluss des Handelstages lag der US-Leitindex Dow Jones dann mit 7,79 Prozent im Minus – ein Absturz von mehr als 2000 Punkten auf 23.851,02 Punkte. Das war der stärkste Verlust des Dow Jones innerhalb eines Handelstages seit Dezember 2008. Der Technologie Nasdaq rutschte 7,29 Prozent auf 7950,68 Punkte ab. Der S&P 500 verlor 7,6 Prozent und schloss bei 2746,56 Punkten.

Auch in Asien hatte es zuvor ebenfalls herbe Kursverluste gegeben. In China reagierte vor allem der Index Hang Seng an der Börse in Hongkong, er fiel um 4,2 Prozent. In Shanghai und Shenzhen waren die Verluste etwas geringer.

In Tokio gab der Nikkei-Index um 5,1 Prozent nach, es war der stärkste Fall seit Februar 2018. In Australien fielen die Kurse um 7,3 Prozent, das war der tiefste Sturz seit Oktober 2008 in der Finanzkrise.

Europäische Börsen erholen sich am Dienstag leicht

Die europäischen Leitbörsen haben sich am Dienstagvormittag einheitlich mit etwas festerer Tendenz und damit leicht erholt von den herben Vortagesverlusten gezeigt. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 9.20 Uhr mit plus 1,33 Prozent bei 2.998,56 Einheiten. Der DAX in Frankfurt gewann 1,07 Prozent auf 10.738,76 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit plus 1,16 Prozent auf 6.034,83 Punkte.

Für eine leichte Erholung nach den massiven Kurseinbrüchen zu Wochenbeginn sorgte im heutigen Frühhandel ein von den USA avisiertes Hilfspaket gegen die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus. US-Präsident Trump hatte über mögliche Lohnsteuer-Erleichterungen sowie über Kredite für Kleinunternehmen informiert. Im Gespräch seien auch Hilfen für jene, die nach Stunden entlohnt werden, da sie bei einem krankheitsbedingten Arbeitsausfall besonders schwer betroffen sind.

Wie Trump sagte, will die US-Regierung an diesem Dienstag mit Kongressvertretern sprechen. Gespräche mit Fluggesellschaften, Kreuzfahrtveranstaltern und der Hotelindustrie seien ebenfalls geplant. Sie sind von der aktuellen Viruskrise besonders betroffen. Konkreter wurde Trump zunächst nicht. Er kündigte eine Pressekonferenz an, um nach diesen Gesprächen ausführlich über die weiteren geplanten wirtschaftlichen Schritte zu reden.

Kursstürze aus Russland und Japan gemeldet

Asiens Leitbörse in Tokio verlor indes am Dienstag in Folge der massiven Verluste in New York weiter an Boden. Der Nikkei-Index für 225 führende Werte sackte anfangs um mehr als 660 Punkte ab, konnte dann jedoch wieder aufholen. Gut eine Stunde nach Handelsbeginn notierte das Börsenbarometer einen Abschlag von noch 282,15 Punkten oder 1,4 Prozent bei 19 416,61 Zählern.

Im Laufe des Tages machte Asiens Leitbörse dann anfängliche heftige Verluste wett. Nachdem die Kurse zunächst in Folge der massiven Verluste in New York weiter stark an Boden verloren hatten, ging es mit dem Markt wieder aufwärts.

Hoffnung bereiteten den Investoren Maßnahmen in Japan und den USA, sich mit Konjunkturpaketen gegen das grassierende Coronavirus zu stemmen. Am Ende ging der Nikkei-Index für 225 führende Werte mit einem Aufschlag von 168,36 Punkten oder 0,85 Prozent beim Stand von 19.867,12 Zählern aus dem Markt. Der breit gefasste Topix erholte sich um 17,71 Punkte oder 1,28 Prozent und beendete den Handel beim Stand von 1.406,68 Punkten.

Am russischen Aktienmarkt ist der internationale Börsencrash am Dienstag im frühen Handel nachgeholt worden. Weil der Handel in Moskau am Vortag feiertagsbedingt geschlossen war, konnte er die massiven globalen Kursverluste wegen der Viruskrise und des hinzu gekommenen Crashs an den Ölmärkten nun erst nachvollziehen.