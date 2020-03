Politisch unkorrekt? Vier Länder verbannen neuen Pixar-Film „Onward“ aus Kinos

In Österreich läuft der Pixar-Film „Onward: Keine halben Sachen" seit vergangenem Donnerstag in den Kinos. Auch in einigen Ländern im Mittleren Osten sollte der Film zu sehen sein – das wird allerdings nicht passieren. Wie das Hollywood-Portal Deadline berichtet, stören sich einige Länder an einem offen homosexuellen Charakter des Animationsfilms.