Coronavirus setzt USA zu: Wird Covid-19 Faktor im Präsidentschaftswahlkampf?

Von Siegmund Skalar/APA aus Seattle

Seattle – Könnte das Coronavirus die Karten im US-Wahlkampf neu mischen? Die US-Regierung steht derzeit wegen der abwiegelnden Reaktion von Präsident Donald Trump und mangelnder Vorbereitung in der Kritik. Das US-Gesundheitssystem steht vor dem Höhepunkt der Krise nicht unbedingt im besten Licht da. Somit könnte der Verlauf der Epidemie entscheidend für den Ausgang der Präsidentenwahl im November sein.

Am heutigen Dienstag gehen die Vorwahlen in den USA in die nächste Runde. Der Super Tuesday hat das Kandidatenfeld bei den Demokraten konsolidiert. Bernie Sanders muss sich dem Druck stellen, eine Wählerkoalition ebenbürtig zu der des Ex-Vizepräsidenten Joe Biden aufstellen zu können. In den Umfragen liegt der als moderat bekannte Biden derzeit voran. Momentan denkt man jedoch in den USA an alles andere als an den Wahlkampf. Zudem stellt man sich die Frage, ob überhaupt noch große Wahlkampfveranstaltungen abgehalten werden sollten.

Trump behauptet, Demokraten würden Coronavirus "pushen"

Bei den jüngsten Presseterminen hatte sich Donald Trump gegenüber dem Coronavirus unbeeindruckt gezeigt und dafür mehrheitlich mediale Kritik geerntet. "Die Fake News Medien sowie ihre Partner, die Demokraten, tun alles in ihrer Macht Stehende um die Situation um das Coronavirus anzuheizen, weit über die Fakten hinaus", erklärte der Präsident jüngst auf Twitter.

Die Wähler würden sich an eine kompetente Reaktion auf Naturkatastrophen erinnern und sie auch belohnen, meint unterdessen Politikwissenschaftler Patrick Schoettmer von der Seattle University gegenüber der APA. "Eine inkompetente Reaktion könnte jedoch viele jener, die bisher zu ihm gehalten haben, loslösen." Schoettmer erwähnt das Beispiel des Hurrikan Katrina während der Bush-Administration. US-Präsident George W. Bush wurde damals vorgeworfen, gegenüber den Betroffenen in New Orleans zu distanziert gewesen zu sein und zu spät reagiert zu haben. Politische Folgen hatte dies für ihn nicht, fand der Hurrikan doch wenige Monate nach Beginn seiner zweiten Amtszeit im Jahr 2005 statt.

TT-ePaper gratis testen Die Zeitung jederzeit digital abrufbar - Das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

Die Debatte um das marode US-Gesundheitssystem erreicht unterdessen mit der Corona-Epidemie eine neue Ebene. "Die Konsequenzen von Amerikas Arbeitskultur und des fragmentierten und überteuerten Gesundheitssystems kommen jetzt alle an einem Punkt zusammen", schrieb Kolumnist Michael Hiltzik in der "Los Angeles Times".

Testkapazitäten in den USA nicht ausreichend

Dass das US-Gesundheitssystem durch die Krise um Covid-19 vor einer Herausforderung steht, ist unbestritten. Vor allem die Testkapazitäten der USA standen bis dato in der Kritik. Trotz langer Vorbereitungszeit war bis vor kurzem der Test auf das neue Coronavirus nur durch die US-Bundesgesundheitsagentur CDC möglich. Und die hatte selbst bis Ende Februar nicht ausreichend Tests zur Verfügung.

"Jeder, der einen Test bekommen will, bekommt einen", verlautbarte der US-Präsident Anfang März im Rahmen eines Besuchs im CDC-Hauptquartier in Atlanta. Das entsprach aber nicht annähernd den Tatsachen, wie beispielsweise der Fall des Life Care Center in Kirkland (US-Staat Washington) von vergangener Woche belegt. Denn selbst in Kirkland, dem US-Epizentrum des Coronavirus unweit der Pazifik-Metropole Seattle, fehlte es offenbar noch immer noch an Testkits, wie ein Sprecher des Life Care Center vergangene Woche bestätigte.

Tests je nach Versicherung sehr kostspielig

Im Vergleich zu anderen Ländern waren auch die Coronavirus-Tests in den USA für Nichtversicherte oder Unterversicherte unter Umständen mit signifikanten Kosten verbunden. Das heißt im Umkehrschluss, es wurde vorerst nur der getestet, der entweder keine andere Wahl hatte, oder es sich leisten konnte. In den USA wird nämlich selbst für viele Versicherte beim Arztbesuch der Griff zur Kreditkarte nötig, denn Selbstbehalte ("Copays") sind aus der eigenen Tasche zu bezahlen. Wird ein Arzt besucht, der keinen Versicherungsvertrag hat, fällt die Rechnung möglicherweise noch deutlich höher aus. Erst vergangene Woche wurden diese Regelungen in Bezug auf Covid-19 auf Bundesstaatsebene teilweise gelockert.

"Covid könnte sowohl Sanders als auch Biden helfen", meint Schoettmer in Hinblick auf die beiden Trump-Herausforderer bei den Demokraten. Senator Sanders aus Vermont plädiert seit langem für ein staatlich kontrolliertes Gesundheitssystem. Die aktuelle Krise würde die "nationale Dringlichkeit" seiner Bemühungen unterstreichen, sagte der Politikwissenschafter.

Sanders ließ zuletzt in der Frage eines Impfstoffes aufhorchen. "Sobald ein Impfstoff für den Coronavirus entwickelt wurde, sollte er unentgeltlich sein", erklärte Sanders auf Twitter. Er setzt sich für eine radikale Gesundheitsreform ein und will eine staatliche Gesundheitsversicherung nach europäischen Vorbild anstelle des als teuer kritisierten privatwirtschaftlichen Systems. Kritiker sieht sich jedoch beständig mit Fragen nach der Finanzierung seiner Pläne konfrontiert.

Biden greift Trump an

Für Ex-Vizepräsident Joe Biden spricht insbesondere die "Bekanntheit", die die ehemalige Nummer 2 in der Obama-Regierung in der US-Bevölkerung hat. In unsicheren Zeiten könnte das bei Wählern für ein "Gefühl der Sicherheit" sorgen, so Schoettmer. Biden feuerte in puncto Coronavirus bereits eine erste Breitseite gegen Donald Trump ab. "Es gibt kein Vertrauen in das, was der Präsident sagt oder was er tut", sagte Biden am Montag im Fernsehsender MSNBC. Trump würde alles tun, um politischen Nutzen zu haben.

In den USA steht derzeit zudem die Frage im Raum, wer denn für etwaige krankheitsbedingte Fehltage aufkommen sollte. Im Unterschied zu Europa ist ein Krankenstand ("Sick Leave") in den USA alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Bereits jetzt ist das krankheitsbedingte Fernbleiben von der Arbeit ein Luxus, den man sich leisten können muss. Offiziellen Daten der US-Regierung hatten im Vorjahr mehr als ein Viertel aller werktätigen Amerikaner keinen Anspruch auf Krankenstand mit Entgeltfortzahlung.

Unterdessen haben in den USA schon mehrere Staaten wegen des Coronavirus den Ausnahmezustand ausgerufen. Komplette "Lockdowns" wie in Italien blieben aber bis jetzt noch aus. Trump steht vor der schwierigen Entscheidung, große Schließungen von Unternehmen, Städten oder ganzen US-Staaten in Kauf zu nehmen, weil dies das Wirtschaftswachstum treffen könnte. Dieses steht bereits nach dem Börsencrash der vergangenen Tage mehr als auf der Kippe. "Wenn die Wirtschaft jetzt in eine Rezession rutscht, mit dem Doppelschlag von Covid-19 und dem Ölpreiskrieg, dann geht Trump stark verwundet in die Wiederwahl", so Politikexperte Schoettmer.