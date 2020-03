Jugendlicher am Innsbrucker Hauptbahnhof attackiert und ausgeraubt

Innsbruck – Ein 15-Jähriger wurde Samstagnacht gegen 22.45 Uhr von einer sechsköpfigen Gruppe am Hauptbahnhof umzingelt und ausgeraubt. Wie die Polizei berichtet, forderten sechs Jugendliche zwischen 13 und 19 Jahren den jungen Österreicher auf, sein Bargeld herauszugeben – er hatte aber keines dabei. Der 15-Jährige übergab der Gruppe seine Armbanduhr, und wollte den Hauptbahnhof zusammen mit seinen Freunden verlassen.

Die Verfolgung ging allerdings weiter: Die Gruppe hielt die Burschen abermals an. Ein 13-jähriger Österreicher schlug dem 15-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Gleich darauf packte ihn ein 17-jähriger Österreicher an der Kleidung und warf ihn zu Boden. Der 13-Jährige trat dem 15-Jährigen schließlich mehrmals mit dem Fuß gegen den Kopf. Daraufhin flüchtete die Gruppe in verschiedene Richtungen.