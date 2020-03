Milwaukee verlor ohne Stammkräfte drittes Spiel in Folge

Denver – Ohne Topspieler Giannis Antetokounmpo und weitere teils geschonte Stammkräfte hat NBA-Spitzenreiter Milwaukee das dritte Spiel in Folge verloren. Bei den Denver Nuggets setzte es für die Bucks am Montag (Ortszeit) ein 95:109. Antetokounmpo hatte sich bei der Niederlage im Topduell mit den Los Angeles Lakers am Freitag am linken Knie verletzt. Insgesamt fehlten die sechs besten Werfer der Bucks.