LASK gegen Manchester United ohne Fans, Bundesliga berät über Vorgehen

Linz – Das für Donnerstag (18.55 Uhr/live Puls 4 und DAZN) auf der Linzer Gugl angesetzte Achtelfinal-Hinspiel der Europa League zwischen dem LASK und Manchester United geht ohne Zuschauer über die Bühne. Das gab der Verein am frühen Dienstagnachmittag bekannt. Das Stadion wäre mit 14.000 Besuchern ausverkauft gewesen.

Auch die Bundesliga berät über das weitere Vorgehen und will die Entscheidungen rasch kommunizieren. „Natürlich sehen wir alle am liebsten stimmungsvolle Spiele mit vielen Zuschauern, erleben aber gerade eine Ausnahmesituation im ganzen Land. Wir vertrauen voll und ganz den zuständigen Experten und setzen die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung selbstverständlich um“, wurde der Liga-Vorstandsvorsitzende Christian Ebenbauer in einer Aussendung zitiert. (TT.com)