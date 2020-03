LASK gegen Manchester United ohne Fans, Bundesliga berät über Vorgehen

Linz – Das Coronavirus sorgt erstmals für deutliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Österreich. Die Regierung verkündete Dienstagmittag, dass Freiluft-Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern und Hallen-Events mit über 100 Gästen bis Anfang April untersagt werden.

Darunter fällt auch das Europa-League-Spiel des LASK am Donnerstag (18.55 Uhr) gegen Englands Rekordmeister Manchester United. Das Hinspiel im Achtelfinale wird durch den Regierungsbeschluss unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Sportveranstaltungen ohne Publikum sind in Österreich weiter erlaubt.

Auch die Bundesliga berät über das weitere Vorgehen und will die Entscheidungen rasch kommunizieren. „Natürlich sehen wir alle am liebsten stimmungsvolle Spiele mit vielen Zuschauern, erleben aber gerade eine Ausnahmesituation im ganzen Land. Wir vertrauen voll und ganz den zuständigen Experten und setzen die Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung selbstverständlich um“, wurde der Liga-Vorstandsvorsitzende Christian Ebenbauer in einer Aussendung zitiert. (TT.com)