Einreisestopp, Veranstaltungsabsagen: Regierung geht gegen Coronavirus vor

Wien – Die österreichische Bundesregierung setzt im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus drastische Maßnahmen. Das Coronavirus sorgt damit erstmals für deutliche Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Die Regierung verkündete Dienstagmittag, dass Freiluft-Veranstaltungen mit mehr als 500 Besuchern und Hallen-Events mit über 100 Gästen bis Anfang April untersagt werden. An den Unis gibt es spätestens ab Montag keine Lehrveranstaltungen mehr.

Ferner wird von der Regierung ein Einreiseverbot für Personen aus Italien erlassen, sofern sie kein Gesundheitsattest vorweisen können. Unternehmer wurden von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) bei einer Pressekonferenz der zuständigen Regierungsmitglieder aufgefordert, so weit möglich den Beschäftigten Teleworking zu ermöglichen.

Nach den Universitäten und Fachhochschulen werden wohl auch die Schulen von Schließungen betroffen sein. Das kündigte Bundeskanzler Kurz an: "Es wird auch zu Maßnahmen an Schulen kommen."

📽 Video | Die im ÜberblickMaßnahmen

Kurz: Covid-19 viel gefährlicher als die Grippe

Bundeskanzler Sebastian Kurz sagte, das Virus solle nicht auf die leichte Schulter genommen werden: „Wir haben in den letzten Tagen betont, dass der Tag kommen wird, in dem wir das öffentliche Leben einschränken müssen. Viele Menschen sind der Meinung, die Zahl der Infizierten sei gering und dass das Coronavirus mit einer Grippe zu vergleichen sei. Wir wissen, dass die Zahl der Infizierten niedrig ist – aber die Zuwachsraten sind enorm. Auch die Zuwächse bei den Todeszahlen sind enorm, insbesondere in unserem Nachbarland Italien. Die Sterblichkeit ist um ein Zehn- bis Dreißigfaches höher als bei der regulären Grippe."

📽 Video | Die gesamte Regierungs-PK: Unischließungen, Einreisestopp, Veranstaltungsabsagen

Kurz beschwörte, besonders um ältere Menschen zu schützen müsse jeder Einzelne sein Sozialverhalten einschränken und überdenken. „Jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten durch die Reduktion von sozialen Kontakten. Der Krankheitsverlauf ist bei den meisten jungen Menschen unbedenklich. Ganz anders schaut die Situation aber bei älteren Menschen aus. Insofern gilt es, dass jeder gleich welchen Alters diese Menschen schützen muss".

Jeder Einzelne kann einen Beitrag leisten durch die Reduktion von sozialen Kontakten. Sebastian Kurz

Die Großveranstaltungen seien das eine, Kurz bat die Bevölkerung jedoch auch, an Familienfeiern oder anderes Zusammenkommen zu denken. Alles, was man reduzieren könne, helfe der gesamten Gesellschaft.

Anschober: Maßnahmen dienen dazu, Zeit zu gewinnen

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) sprach von einer rasanten Ausbreitung der Infektionen. Die Zahl an Infektionen und Todesfällen steige ständig an, nicht nur in Italien, aber besonders dort. Die Steigerungen müsse verlangsamt werden, weil genau das Ende der Grippewelle anstehe. Man wolle Zeit gewinnen, so Anschober. Hoffnung würden Zahlen aus China geben, wo die Zahl der Erkrankungen deutlich zurückgehe.

Jetzt sei der richtige Zeitpunkt für „durchaus einschneidende Maßnahmen", so Anschober. Bereits jetzt habe man mit der Hotline 1450 Patienten umgeleitet, weg von den Arztpraxen. Es gebe Flugverbote, die Notwendigkeit von Attesten aus Krisenregionen etc.

"Wir müssen unser Leben für ein paar Monate verändern" Rudolf Anschober (Gesundheitsminister, Grüne)

Anschober verkündete die Einschränkung der Veranstaltungen. Kontrolliert werden kann das Verbot von Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern im Inneren von Gebäuden und von mehr als 500 Teilnehmern im Freien vor allem bei angemeldeten Veranstaltungen. Das gelte also für Konzerte genauso wie für Fußballspiele. Entschädigung für Veranstalter gebe es nicht, so Innenminister Nehammer, da es sich um höhere Gewalt handle.

Bei Veranstaltern ortet Anschober eine große Bereitschaft, auf Events zu verzichten. Der Erlass werde präzise formuliert, damit für jeden klar ist, was gemeint ist. Theater, Kinos, Konzerte werden aber davon betroffen sein. Restaurants zu schließen, sei derzeit nicht angedacht. Sportveranstaltungen könnten aber etwa ohne Zuschauer stattfinden. Die gesetzlichen Vorgaben der Regierung nun umzusetzen, liege nun bei den Veranstaltern, so Kurz, der auch an den Hausverstand appellierte. "Es ist ein Straftatbestand nicht daran mitzuwirken, dass sich eine Epidemie ausbreitet", ergänzte Innenminister Nehammer.

Telefonische Kontakte: Kostenlose 24-Stunden-Hotline des Landes Tirol: 0800 80 80 30 Telefonische Gesundheitsberatung: 1450 Kostenlose 24-Stunden-Infoline der AGES (Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit): 0800 555 621

Pässe werden laut Nehammer bei Einreise fotografiert

Innenminister Karl Nehammer sagte, alle Maßnahmen seien mit dem Einsatzstab abgesprochen worden. Es gelte, das Virus einzudämmen. Für Italien gelte die Warnstufe sechs. Es wird keine Flüge oder Züge mehr aus Italien nach Österreich geben. Eine Einreise gibt es nur mit Attest oder mit anschließender 14-tägiger Isolierung.

Die betreffenden Regionen sind stark frequentiert, der Grenzverkehr sei jedoch nun deutlich zurückgegangen. Auch die Gesundheitschecks hätten ihre Wirkung gezeigt.

Bei der Einreise würden nun Fahrzeuge angehalten und Pässe kontrolliert und fotografiert, um diese auch nachverfolgen zu können. Österreicherinnen und Österreicher würden über das Außenministerium nach Hause geholt. Das Verbot von Veranstaltungen werde von der Polizei kontrolliert werden.

Die Maßnahmen seien besonnen und klar. Nehammer richtete einen Dank an Polizisten und Gesundheitspersonal.

"Für ein paar Monate" Sozialverhalten überdenken