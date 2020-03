Österreicher mit Wohnsituation zufrieden: Eigentümer mehr als Mieter

Bei der am Dienstag veröffentlichten Umfrage zur Wohnsituation gaben 55 Prozent der Befragten an, mit ihrer Wohnsituation sehr zufrieden zu sein. Das sei relativ hoch, es gebe aber eine klare Schere zwischen Eigentum und Miete, sagte der Sprecher des Bausparkassenverbandes, start:bausparkasse-Vorstandsvorsitzender Werner Rodax, zur APA. 36 Prozent waren laut Umfrage eher zufrieden. Der Zufriedenheitsgrad bei Eigentümern ist laut Bausparkassenverband doppelt so hoch wie bei Mietern, als "Zufriedenheitsbooster" (72 Prozent) könne ein (Reihen)Haus im Eigentum wahrgenommen werden.

Es gebe einen Wunsch sehr klar in Richtung Eigentum. Wohntraum sei das Eigentum mit 83 Prozent, so Rodax. Laut Umfrage ist für 62 Prozent das eigene Haus die bevorzugte Wohnform. Eigentumswohnungen kamen auf 21 Prozent. Bevorzugte Lagen wären am Land, aber in Stadtnähe (38 Prozent) und am Stadtrand (32 Prozent). "Am Land" kam auf 17 Prozent, zentral in der Stadt auf 12 Prozent. Auf die Frage nach unverzichtbarer Ausstattung in der idealen Wohnsituation standen Balkon/Terrasse (59 Prozent) an erster Stelle, gefolgt von Bad und WC getrennt (52 Prozent) sowie Wohnzimmer und Küche getrennt (32 Prozent).