Lettner hofft noch auf Olympiaticket, Fragezeichen hinter EM in Moskau

Innsbruck - Mit der EM im Moskau folgt der große internationale Startschuss in die Wettkampfsaison der Kletterer. Ob diese Kontinentaltitelkämpfe am 20. März aber überhaupt losgehen werden, ist derzeit wegen der Coronavirus-Ausbreitung noch fraglich. Für Olympia in Tokio haben sich bisher Jessica Pilz und Jakob Schubert qualifiziert, Sandra Lettner will in Moskau noch das Olympiaticket holen.

Die EM wäre insofern auch eine sehr wichtige Veranstaltung, weil sie die letzte Möglichkeit bietet, den olympischen Kombinationsbewerb noch einmal zu testen. "Die Organisatoren sind sehr bemüht, die EM durchzuführen. Das hängt von vielen Faktoren ab. Wir werden auch gut überlegen, unter welchen Voraussetzungen wir anreisen. Wenn wir dann in Quarantäne sitzen, ist es fraglich, ob es dafür steht", sagte KVÖ-Geschäftsführer Heiko Wilhelm auf einer Pressekonferenz in Innsbruck.

Austragung der Austria Climbing Open offen

Österreichs Kletterer finden derzeit in der Leichtathletik-Halle in Innsbruck dank Entgegenkommen des Leichtathletikverbandes sehr gute Trainingsbedingungen vor. Für die dort aufgestellte Kletter-Wand wurden Griffe des Olympiasortiments bestellt. "Wir arbeiten mit internationalen Routensetzern zusammen, das ist eine wichtige Vorbereitung für uns", sagte Ex-Kletterer Kilian Fischhuber, der seit Dezember dem Trainerteam angehört.

Ein Highlight in der Saison sollen die Austria Climbing Open vom 23. bis 27. Juni in Innsbruck werden. Rund 500 Aktive aus 40 Ländern werden erwartet. "Es hat eine gewisse Dimension, was die Vorbereitungsarbeiten anbelangt. Wir werden in den nächsten zwei Monaten schauen, wie sich die Lage entwickelt. Sollte sie sich unverändert darstellen oder verschlechtern, werden wir Ende April, Anfang Mai entscheiden müssen, ob es zur Austragung kommt oder nicht", sagte KVÖ-Sportmanager Michael Schöpf mit Blick auf Corona.

Schubert hofft auf EM-Durchführung

Die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainerteam "taugt" Pilz "super", sie würden ihr ein gutes Gefühl geben. Ein paar Wettbewerbe hat sie heuer bereits absolviert. "International halte ich auch schon gut mit, aber es ist noch Luft nach oben." Bis zu den Sommerspielen will sie in jeder Disziplin zwei bis drei Weltcups klettern. "Alle in Europa, damit die Reisezeit nicht zu intensiv wird."