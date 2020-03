Immobilien-Experten erwartet weiteres Abflachen bei Preisen

Der Gesamtwert der gehandelten Immobilien stieg 2019 im Jahresvergleich um 7,9 Prozent auf 34,35 Milliarden Euro und damit weniger stark als 2018 mit plus 13,2 Prozent. Damit lägen die Preissteigerungen in etwa auf dem Niveau des Mengenzuwachses und basierten nicht auf Preiserhöhungen in großem Stil, so RE/MAX am Dienstag in einer Pressemitteilung. Die Zahl der im amtlichen Grundbuch registrierten Immobilienkäufe stieg um 7,4 Prozent auf 138.690 Objekte. Im Fünfjahresvergleich bedeutet das eine Steigerung um 44,2 Prozent, im Zehnjahresvergleich um 66,5 Prozent.