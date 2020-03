Steigender Palmölverbrauch belastet Wälder und Moore schwer

Laut der in Berlin vorgestellten Studien steige die Nachfrage nach Palmöl vor allem in Indonesien. Eine erhöhte Nachfrage bei Sojaöl sei vor allem in Brasilien zu beobachten. In der Studie hat der Verein Nachfrageszenarien nach Palm- und Sojaöl bis 2030 und die damit verbunden Auswirkungen auf die Umwelt erstellt. Das Fazit: Indonesien sei inzwischen nicht nur weltgrößter Palmölproduzent, sondern habe die EU auch als größter Verbraucher von Palmöl für Biokraftstoffe überholt.