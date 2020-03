65-Jähriger bei Unfall am Brenner verletzt

Gries am Brenner- Am Dienstag gegen 13.30 Uhr fuhr ein 65-Jähriger mit einer Straßenkehrmaschine auf der Brennerautobahn aus Italien kommend in Richtung Tirol. Unmittelbar nach dem Grenzübergang fuhr der 65-Jährige seine Arbeitsmaschine aus unbekannter Ursache auf die Ausleitungsspur zur "Kontrollstelle Brenner" und geriet dabei auf die dort befindliche schräg ansteigende Betonleitwand.