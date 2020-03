Konzerte, Kino, Kirche: So wirkt sich das Veranstaltungsverbot in Österreich aus

Innsbruck – „Heute ist es soweit", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstagvormittag. Einschränkungen im öffentlichen Leben würden nun notwendig, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. „Wir müssen für ein paar Monate unser Leben verändern“, ergänzte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne).

❗ Ab Mittwoch werden damit per Erlass alle Outdoor-Veranstaltungen über 500 Teilnehmer so wie alle Indoor-Veranstaltungen über 100 Teilnehmer bis Anfang April abgesagt.

Der Erlass wird noch präzise formuliert und am Mittwoch vorliegen – klar ist aber bereits, dass sowohl Theater, Kongresse, Kinos und Konzerte als auch Sportveranstaltungen davon betroffen sind. Auch gesellschaftliche Ereignisse wie etwa der „Tag des Ehrenamts" werden nicht stattfinden, wie Tirols LH Günther Platter in einer Landespressekonferenz am Dienstagnachmittag als Beispiel nannte. Restaurants zu schließen sei hingegen derzeit nicht angedacht. Auch Kaufhäuser seien nicht betroffen.

Die gesetzlichen Vorgaben der Regierung nun umzusetzen, liege nun bei den Veranstaltern, so Kurz. Diese reagieren bis jetzt wie folgt:

🎭 KULTURBETRIEB

IN TIROL

➤ Das Innsbrucker Treibhaus sagt alle Veranstaltungen bis Karsamstag (11. April) ab. Gekaufte Karten werden „selbstverständlich zurückgenommen", wie auf der Website informiert wird. Das Geld für im Internet gekaufte Tickets werde automatisch zurücküberwiesen, im Treibhaus selbst gekaufte Karten werden an der Bar rückerstattet. Das Café habe weiterhin von 10 Uhr vormittags bis 1 Uhr nachts geöffnet.

➤ Die Bäckerei Kulturbackstube beschränkt Veranstaltungen wie etwa die monatlichen „Open Mic Sessions" auf 80 Teilnehmer, wie sie auf ihrer Facebook-Seite bekannt gibt. Die morgige Veranstaltung "Slammer. Dichter. Weiter." wurde abgesagt.

➤ Das KOMMA Wörgl setzt ebenfalls alle Indoor-Veranstaltungen über 100 Besucher und Outdoor-Events über 500 Besucher aus, vermutlich bis nach Ostern. Aktuelle Infos sind auf der Website zu finden.

➤ Auch alle Veranstaltungen, die die Stadt Kufstein ausführt, sind abgesagt, unabhängig von der Größe. Für Bürgermeister Martin Krumschnabel sei die Grenze von 100 Menschen (IndoorVeranstaltung) und 500 (outdoor) willkürlich. Man handle damit präventiv, Krumschnabel „habe das Gefühl, dass Österreich sonst einen Schritt hinterherinkt".

IN ÖSTERREICH

➤ Die Wiener Bühnen reagieren ebenfalls. Die Bundestheater sagen von Dienstag bis Ende März alle Vorstellungen ab. Genauso verfahren das Theater der Jugend und das Theater in der Josefstadt. Vom Volkstheater wird dagegen die Nebenspielstätte Volx/Margareten bespielt, auch die Bezirks-Tournee findet weiter statt. Dabei gebe es jedoch eine Reduktion der Plätze auf 99, wie das Volkstheater meldete. Das Volkstheater prüft derzeit die Möglichkeit eines Livestreams sowohl für (ohne Publikum stattfindende) Vorstellungen aus der Halle E als auch aus dem Volx/Margareten. In den kommenden Tagen stehen im Volx/Margareten Vorstellungen von "Urfaust/FaustIn and Out", "Space Junk" und "In der Strafkolonie" auf dem Programm. Alle Produktionen würden weiter geprobt, sagte Bundestheater-Holding-Geschäftsführer Christian Kircher. Man hoffe, die Premieren später nachholen zu können. Der Kaufpreis von für März gekaufte Einzelkarten werde zurückerstattet, das Angebot für Abonnenten-, Wahlabonnenten und Zyklenbesitzer versuche man umzuschichten. Auch der Wiener Rabenhof stellt seinen Spielbetrieb ein, hieß auf seiner Website.

➤ Die Rauriser Literaturtage (25. bis 29. März) in Salzburg werden auf das kommende Jahr verschoben. Auch mit einer Absage des Diagonale-Filmfestivals in Graz (24. bis 29. März) wird fix gerechnet. Hier dürfte man aber vor allem aus versicherungsrechtlichen Gründen auf die konkrete Formulierung und Ausfertigung des Regierungs-Erlasses warten. Dann dürften auch die Museen und Ausstellungshäuser mehr Klarheit über ihr Vorgehen haben. Die Albertina hat etwa die für Donnerstag vorgesehene Eröffnung der "Albertina modern" im umgebauten Künstlerhaus abgesagt, hat aber vor, die neue Dependance für das Publikum am Freitag normal zu öffnen.

🎞️ KINO

Die Kinobranche reagiert mit einer Beschränkung von Sitzplätzen. Die Kinokette Cineplexx mit insgesamt fast 30 Häusern in ganz Österreich etwa interpretierte die Einschränkung so, „dass sich die neuen Empfehlungen der Regierung bei uns auf die Menge an Personen pro Film-Vorstellung und jeweiligem Saal beziehen. Wir haben daher bereits erste Maßnahmen ergriffen: Während die Anzahl der Vorstellungen unverändert bleibt, beschränken wir die Anzahl der Plätze für eine Vorstellung auf unter 100 Personen."

Zudem sollen jeweils Sitze zwischen den verkauften Plätzen freibleiben, wie eine Cineplexx-Sprecherin sagte. „Das haben wir in unserem Online-Reservierungs-Tool bereits veranlasst. Der Kinobetrieb bleibt mit den erwähnten Einschränkungen jedoch aufrecht. Umfassende Hygiene-Maßnahmen in unseren Standorten sind grundsätzlich auf einem sehr hohen Standard und wurden bereits in den letzten Wochen nochmals verstärkt." Zudem bleibe man mit den Behörden in Kontakt.

🎤 KONZERTE

➤ oeticket reagiert mit einem Tool zum aktuellen Status der jeweiligen Veranstaltung, das angibt, ob sie stattfindet oder nicht bzw. auf wann verschoben wird.

➤ Auch ticketmaster.at informiert mit einem Tool über Absagen oder verlegte Veranstaltungen. Über Konzerte, die in Deutschland stattfinden, kann man sich auf der deutschen Website des Veranstalters informieren.

➤ Das für den 12. April geplante „Top of the Mountain Easter Concert“ von Sido auf der Ischgler Idalp wurde am Dienstag abgesagt. Ebenfalls abgesagt wurde das Open Air der Nockis in Kappl am kommenden Sonntag. Das Abschluss-Konzert am 2. Mai mit Eros Ramazzotti soll aus heutiger Sicht wie geplant stattfinden.

➤ Bis mindestens Anfang April finden auch keine Veranstaltungen mehr in der Innsbrucker Olympiaworld statt. Betroffen davon sind unter anderem "Die Mönche des Shaolin Kung Fu" (20. März) und das Konzert von James Blunt (22. März).

➤ In der Wiener Stadthalle, Österreichs größtem Veranstaltungszentrum, finden bis vorläufig Anfang April alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern nicht statt. 23 Shows und Konzerte seien davon betroffen, sagte Geschäftsführer Wolfgang Fischer. Ersatztermine würden aber nach Möglichkeit gesucht, sagte er. Karten können bei der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. Nicht stattfinden werden etwa die „Masters of Dirt"-Vorstellungen an diesem Wochenende, das Santana-Konzert am 20. März oder die „Cirque du Soleil"-Shows zwischen 25. und 29. März. Für „Masters of Dirt" gebe es bereits Ersatztermine. Sie sind nun zwischen 26. und 28. Juni geplant. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit. Ersatztermine für weitere Veranstaltungen sowie neue Informationen darüber, welche Tickets ihre Gültigkeit behalten, werden laufend auf der Website www.stadthalle.com veröffentlicht. Das Entgelt für bereits gekaufte Tickets von abgesagten Veranstaltungen wird rückerstattet. Man solle sich an die Verkaufsstelle wenden, an der das Ticket erworben wurde. Tickets, die direkt bei der Wiener Stadthalle gekauft wurden, können ab 13.03.2020 an den Kassen der Wiener Stadthalle zurückgegeben werden.

➤ Auch der Konzertveranstalter Live Nation sucht für in den kommenden Wochen in Österreich geplante Events Ersatztermine. Verschoben wurde etwa eine Tour von Rea Garvey. Der irische Musiker wäre ursprünglich Ende März und Anfang April in Österreich auf Tournee gegangen. Diese Termine wurden nun auf Ende Mai verschoben. Die Konzerte finden damit ab 25. Mai in Wien, Linz, Innsbruck und Graz statt.

⛪🕌🕍 KIRCHE

➤ Die römisch-katholische Kirche in Österreich will sich an die staatlichen Vorgaben halten. Gottesdienste in geschlossenen Räumen seien nicht mit mehr als 100 Personen zu feiern, für Feldmessen gelte das Limit von 500 Personen, teilte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Christoph Schönborn, am Dienstag via Kathpress mit. Größere Veranstaltungen seien abzusagen. Im Rahmen der Vorgaben solle allerdings das kirchliche Leben so weit wie möglich weitergehen, betonte Schönborn. Dafür blieben die Kirchen unverändert geöffnet. Der Kardinal rief auch dazu auf, "zuhause zu beten, die Kirchen auch außerhalb der Messzeiten für das persönliche Gebet aufzusuchen und auch die Möglichkeit der Werktagsmessen zu nützen".

➤ Der Wiener Stephansdom stellt wegen des Coronavirus bis auf weiteres den Tourismusbetrieb ein. Gläubige der Erzdiözese Wien wurden „von der Sonntagspflicht dispensiert", dürfen also auch an einem anderen Tag die Messe besuchen. Der Dom bleibt aber für Gläubige, die Gottesdienste besuchen, beten oder beichten wollen, bis zu einer Anzahl von 100 Personen offen.

➤ Die Islamische Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) hatte angekündigt, dass ab Freitag bis vorerst 1. April keine Freitagsgebete in Moscheen abgehalten werden dürfen. Dies gilt auch für kleine Gebetshäuser, die sonst mit großem Andrang zu rechnen hätten. Aus islamischer Sicht seien diese Maßnahmen gerechtfertigt, denn die Verpflichtung zur Durchführung des Freitagsgebetes gelte als aufgehoben, „wenn Krankheit oder Sorge um das eigene Leben oder jenes von Familienangehörigen vorliegen". Ausnahmslos alle Moscheen und Imame sind dazu angehalten, sich an diese Vorsichtsmaßnahmen zu halten, schrieb die IGGÖ in einer Aussendung. Ebenso solle die Abhaltung größerer Veranstaltungen und Versammlungen innerhalb der islamischen Einrichtungen möglichst vermieden werden. Die Moscheen bleiben jedoch für das tägliche Gebet und seelsorgerische Dienste geöffnet.

➤ Die Israelitische Kultusgemeinde Wien (IKG) hat schon seit längerem einen Krisenstab eingerichtet, der über das Vorgehen berät. Seit zwei Wochen gibt es auch in den religiösen Einrichtungen, die etwa dem Stadttempel, besondere Hygienemaßnahmen. Auch über weitere Maßnahmen werden die Mitglieder laufend informiert.

⚽ SPORT

Grundsätzlich ist vorgesehen, dass in Hallen nur Publikum bis zu 100 Personen zugelassen ist, im Freien bis zu 500 Personen. Sportveranstaltungen können generell ohne Zuschauer also stattfinden.

