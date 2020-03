Nicht alle Rädchen haben in den TSD ineinandergegriffen

„Es haben nicht alle Rädchen in der TSD so ineinandergegriffen, wie ich mir das von einer Landesgesellschaft wünsche. Das habe ich auch sehr offen mit ihm angesprochen. Mir ist es wichtig zu betonen, dass die Fähigkeiten, die Harald Bachmeier mitgebracht hat, gerade im Krisenmanagement unbestritten sind“, sagt Fischer gegenüber der TT. In der Phase, in der sich die TSD 2018 befunden hätten, wäre aber weniger Krisenmanagement gefragt gewesen als Konsolidierung und Weiterentwicklung der TSD. Fischer: „Über die generelle Neuausrichtung gab es Auffassungsunterschiede, die schlussendlich damit geendet haben, dass der damalige Geschäftsführer von sich aus seinen vorzeitigen Austritt im Dezember 2018 erklärt und sich in München beruflich neu orientiert hat.“ Er wurde Caritas-Direktor in München.