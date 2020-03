AMS-Budget für Kurzarbeit aufgebraucht, alle AUA-Mitarbeiter bereits angemeldet

Im Jahr 2009, dem Jahr nach der Finanzkrise 2008, gab es in Österreich 66.500 Fälle von Kurzarbeit in 508 Unternehmen. Damals wurde dafür ein Budget von 129,1 Millionen Euro gebraucht. Im Jahr 2018 hingegen gab es nur 1770 Personen in Kurzarbeit in 12 Unternehmen, der Aufwand war mit zwei Millionen. Euro vergleichsweise sehr gering. Im Jahr 2019 waren es 21 Unternehmen mit 1227 Beschäftigten, der Aufwand lag bei 2,6 Millionen Euro.