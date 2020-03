Xavier Naidoo verstört mit Lied: Rechte Szene feiert ihn, Shitstorm auf Twitter

Köln – Schon öfter ist der Soulsänger Xavier Naidoo mit Äußerungen von rechtem Gedankengut aufgefallen. Einen neuen Eklat hat er jetzt geliefert: In den Sozialen Medien tauchte ein Video vom Sänger auf, auf dem er einen Ausschnitt eines Liedes wiedergibt. Und der Inhalt ist verstörend: „Eure Töchter, eure Kinder sollen leiden, sollen sich mit Wölfen in der Sporthalle umkleiden. Und ihr steht seelenruhig nebenan, schaut euch das Schauspiel an, das euch alle beenden kann," heißt es etwa in dem Lied. Ob er damit Migranten gegen Deutsche aufspielt, bleibt unklar, ist aber naheliegend.