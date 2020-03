Seidl/Waller in Doha Neunte, Ermacora/Pristauz 17.

Doha – Die Österreicher Robin Seidl/Philipp Waller haben am Mittwoch beim World-Tour-Turnier der Beach-Volleyballer in Doha das Achtelfinale erreicht, in dem sie den US-Amerikanern Nicholas Lucena/Philip Dallhausser 0:2 (-16,-9) unterlagen. In der Zwischenrunde war das ÖVV-Duo kampflos weitergekommen.