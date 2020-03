Einjähriger in Zellberg mit heißem Wasser verbrüht: schwer verletzt

Zellberg – Schwere Verbrennungen erlitt ein einjähriger Bub bei einem Unfall am Mittwochvormittag im Zillertal. Das Kind aus Polen griff laut Polizei gegen 9.45 Uhr in einem Appartment in Zellbergeben nach einer mit heißem Wasser gefüllten Tasse, die auf einem Küchenblock abgestellt war.