Bergführer kam zufällig vorbei: Skifahrer in Sölden aus Lawine befreit

Unterhalb der Einfahrt in die Abfahrt hielten sie an einer sicheren Stelle an. Der Führer ordnete das einzelne Abfahren des weiteren Hanges an, fuhr als erster ab und hielt an einer sicheren Stelle an. Als der 51-Jährige in der Folge als nächster in den Hang einfuhr, löste sich oberhalb des Skifahrers eine Schneebrettlawine. Der Skifahrer wurde durch das Schneebrett mitgerissen und total verschüttet.