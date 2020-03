Frühere Vegetation lässt Landwirte vor Spätfrost zittern

Wien - Nach dem zweitwärmsten je gemessenen Winter mit dem zweitwärmsten je gemessenen Februar in Österreich ist die Vegetation ihrer üblichen Zeit heuer teils weit voraus. Obstbäume haben an warmen Standorten mit ihrer Vegetation um durchschnittlich 14 Tage, teilweise sogar 21 Tage verfrüht begonnen. Das erhöht das Risiko von Spätfrostschäden erheblich, warnte die Hagelversicherung am Donnerstag.