Privatanleger sollen "Ruhe bewahren und Risiken minimieren"

Frankfurt - Ob in Europa, China oder in den Golfstaaten: An vielen Börsen dominieren die roten Zahlen. Die Folgen der Corona-Krise drücken schon seit Wochen die Aktienkurse weltweit. Experten sehen in solchen Krisenzeiten generell keinen Grund zur Panik bei Privatanlegern - solange diese das allgemeine Risiko kennen und einige wesentliche Dinge beachten.