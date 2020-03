Dramatische Rückgänge bei Blutspenden in Tirol: Gesunde sollen spenden

Innsbruck – Der Blutspendedienst Tirol bemerkt einen dramatischen Spendenrückgang und ist in „höchster Alarmbereitschaft", wie der Organisationsleiter Manfred Gaber am Donnerstag gegenüber der Tiroler Tageszeitung Online mitteilte. Die Lager seien derzeit zwar noch gefüllt, doch der Rückgang an Spenderinnen und Spendern bereitet Sorgen.