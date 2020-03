Gebro in Fieberbrunn steigert Desinfektionsmittelproduktion

Fieberbrunn - Die Tiroler Arzneimittelfirma Gebro Pharma aus Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) hat am Donnerstag angekündigt, aufgrund der aktuellen Coronavirus-Situation die Produktion von Desinfektionsmitteln zu steigern. Man reagiere damit auf die Verknappung von Desinfektionsmitteln und den großen Bedarf in Apotheken und Krankenhäusern, hieß es.

Die Rohstoffe und Verpackungsmaterialien seien vorsorglich bereits vor einiger Zeit auf Lager gelegt worden, um der Verknappung am Markt entgegenzuwirken. Nun werde kurzfristig in zusätzlichen Schichten in Fieberbrunn die Produktion des Hautdesinfektionsmittels erhöht. (APA)