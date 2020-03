Norweger Kilde erstmals Weltcupsieger: „Ein Traum wurde wahr"

Kranjska Gora/Wien – Für Skirennläufer Aleksander Aamodt Kilde ist mit dem Gesamtweltcupsieg „ein Traum wahrgeworden“, wie der Norweger am Donnerstag im Interview mit dem Ski-Weltverband (FIS) erklärte. Freilich wäre er die Saison mit den Rennen in Kranjska Gora und Cortina d‘Ampezzo noch gern zu Ende gefahren, doch aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus ging diese frühzeitig zu Ende.

Herren: 1. Alexis Pinturault (FRA) 355.175 Schweizer Franken (335.419 Euro) - 2. Matthias Mayer (AUT) 330.092,50 - 3. Henrik Kristoffersen (NOR) 293.897 - 4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 233.442,50 - 5. Daniel Yule (SUI) 232.555 - 6. Beat Feuz (SUI) 220.810 - 7. Clement Noel (FRA) 203.283 - 8. Vincent Kriechmayr (AUT) 187.400 - 9. Thomas Dreßen (GER) 176.326,50 - 10. Dominik Paris (ITA) 153.950. Weiter: 17. Marco Schwarz (AUT) 87.350 - 34. Michael Matt (AUT) 25.784

Kilde gewann mit dem Super-G in Saalbach-Hinterglemm nur ein Rennen, bestach aber durch seine Allrounder-Qualitäten und seine Konstanz. Außer im Slalom punktete Kilde in allen Disziplinen: in der Abfahrt, im Super-G und der Kombination kam er auf das Stockerl, im Riesentorlauf und Parallelbewerben in die Top Ten.