Gut zu wissen: So wirkt sich das Coronavirus auf die Tiroler Öffis aus

Innsbruck – Die Maßnahmen gegen das Coronavirus betreffen mittlerweile beinahe alle Lebensbereiche, auch im öffentlichen Verkehr wird sich zum Schutz des Personals und der Fahrgäste in der kommenden Zeit einiges ändern. Folgende Regelungen hat das Land Tirol gemeinsam mit dem Verkehrsverbund Tirol und den Tiroler Verkehrsunternehmen beschlossen:

🚍 Ab Freitag (13. März) bleibt die Vordertür beim Fahrpersonal in den Bussen geschlossen. Das gilt sowohl für VVT-Regiobusse als auch für jene der IVB. Der Ticketverkauf in den Bussen wird damit eingestellt und muss im Vorhinein erledigt werden. Dies ist über die Vorverkaufsstellen sowie via VVT/IVB-Ticketshop oder über die Fahrscheinautomaten von ÖBB und IVB möglich.

Wir bitten um Verständnis bei den Fahrgästen, mit dem Buspersonal so wenig wie möglich in Kontakt zu treten. Die anderen Türen werden aber selbstverständlich weiterhin geöffnet. Menschen mit Behinderung wird selbstverständlich auch weiterhin Hilfe beim Einstieg gewährt, dazu bitten wir auch weiterhin mit der Fahrerin oder dem Fahrer Kontakt aufzunehmen. VVT-Geschäftsführer Alexander Jug

🚍 Busse und Züge werden verstärkt gereinigt, alle Mitarbeiter mit Kundenkontakt mit Desinfektionsmittel ausgestattet. So soll die Hygiene – insbesondere bei häufig berührten Oberflächen wie zum Beispiel Haltestangen oder Bedienelementen für Türöffnungen und Haltewunsch – sichergestellt werden.

Viele Tiroler nutzen die öffentlichen Verkehrsmittel im Land täglich und sind darauf angewiesen. Damit das auch weiterhin gut funktioniert haben wir uns für diese Maßnahmen entschieden. LHStv Ingrid Felipe

Einschränkungen im Regiobus- und Stadtbusverkehr:

🚏 RegiobusExpress Linie 960X über Felbertauernstraße umgeleitet: Aufgrund der aktuellen Lage am Brenner wird die RegiobusExpress Linie 960X schon seit Mittwoch (11. März) bis auf weiteres über die Felbertauernstraße umgeleitet. Die Busse ab Innsbruck fahren über den Felbertauern bis Lienz. In Lienz warten die Busse die nächste planmäßige Abfahrtszeit Richtung Innsbruck ab und fahren dann über das Osttiroler Pustertal weiter bis zur Grenze. An der Grenze wendet der Bus und fährt dann wieder über Lienz und den Felbertauern nach Innsbruck. Somit können alle Haltestellen planmäßig bedient werden, es kommt jedoch zu Verspätungen bei den Ankünften.

TT-ePaper gratis testen Die Zeitung jederzeit digital abrufbar - Das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

🚏 Schulverstärker eingestellt, Ferienplan tritt in Kraft: Da mit nächster Woche auch Tirols Schulen bis auf weiteres geschlossen bleiben, passen VVT und IVB ihre Fahrpläne dahingehend an. So werden im Regionalverkehr die Schülerverstärker ab Mittwoch (18. März) eingestellt. Der Stadtverkehr in Innsbruck wird ab Mittwoch (18. März) auf den Ferienplan umgestellt. Alle Infos zu aktuellen Fahrplänen und Änderungen finden Fahrgäste auf den Webseiten von VVT und IVB.

Bahnverkehr von und nach Italien eingestellt:

🚆 Zugverkehr von und nach Italien eingestellt: Auf Basis der aktuellen gesetzlichen Vorgaben der Bundesregierung stellen die ÖBB den grenzüberschreitenden Zugverkehr von und nach Italien bis auf weiteres ein. Das betrifft auch alle VVT-Regiozüge (Schienennahverkehr: S-Bahn und REX). Für den Tiroler Nahverkehr auf der Schiene bedeutet das:

Der Nahverkehr zwischen Steinach am Brenner und Brennero/Brenner und zwischen Sillian und San Candido/Innichen wurde eingestellt

Zwischen Steinach, St. Jodok und Gries am Brenner wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Die Busse verkehren nach einem besonderen Fahrplan, um den Anschluss an die S-Bahnen in Steinach sicherstellen zu können.

In Osttirol fahren zwischen Sillian und Weitlanbrunn ersatzweise Busse. Mobilitätseingeschränkten Fahrgäste, die Unterstützung brauchen, wird empfohlen, vor Reiseantritt den ÖBB-Kundenservice (05-1717) zu kontaktieren.

Wir appellieren an die Fahrgäste verschiedene Vorsichtsmaßnahmen ernst zu nehmen und verantwortungsbewusst zu handeln. Wenn es möglich ist, empfehlen wir vor allem Risikogruppen, nicht zu den Stoßzeiten, sondern besser zu den Randzeiten wie zum Beispiel am späten Vormittag, wenn die Züge und Busse nicht zu voll sind, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren Die Verantwortlichen unisono

💡 Mehr Informationen für Fahrgäste Bei Fragen oder Unklarheiten zu den Einschränkungen im öffentlichen Verkehr bittet das Land Tirol die Fahrgäste, sich auf den Webseiten und Fahrplanauskünften von VVT, ÖBB und IVB zu erkundigen.