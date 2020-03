Gut zu wissen: Wie die Grenzkontrollen zu Italien zur Virus-Eindämmung ablaufen

Innsbruck – Das Coronavirus macht vor Landesgrenzen nicht Halt, weshalb an den drei Übergängen zwischen Österreich und Italien am Mittwoch mit Kontrollen gestartet wurde, die über Fiebermessen hinausgehen. Am Brenner wurde hierfür die Infrastruktur des 2015 in der Migrationskrise errichteten Grenzmanagements hochgefahren. Wie sehen diese Kontrollen aber aus und wen genau betreffen sie? Ist damit auch eine Durchreise tabu? Antworten auf die wichtigsten Fragen rund um die Maßnahmen an der Grenze finden Sie hier.

❓ Darf man derzeit durch Österreich durchreisen?

Ja. Allerdings darf das Land nur passiert werden, wenn eine Durchreise ohne Zwischenstopp sichergestellt werden kann – also etwa der Tank voll genug ist. Das wird an der Grenze kontrolliert.

❓ Ist die Einreise von Italien nach Österreich überhaupt möglich?

Prinzipiell gibt es ein Einreise-Stopp. Nach Österreich dürfen nur

▪️ Personen mit ärztlichem Attest einer negativen Coronavirus-Testung, das nicht älter als vier Tage ist.

▪️ österreichische Staatsbürger oder Personen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz in Österreich, die sich schriftlich zu einer 14-tägigen selbst überwachten Heimquarantäne verpflichten.

TT-ePaper gratis testen Die Zeitung jederzeit digital abrufbar - Das Testabo endet nach 4 Wochen automatisch. Jetzt testen Ich bin bereits Abonnent

❓ Ist öffentlicher Verkehr über die Grenze möglich?

Nein, derzeit nicht. Sowohl der Reisebusverkehr als auch der Personenzugverkehr wurden bis auf Weiteres eingestellt und sind untersagt.

❓ Ist Güterverkehr oder gewerblicher Verkehr noch möglich?

Ja, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Bei Lkw-Lenkern werden stichprobenartig Gesundheitschecks durchgeführt.

Der derzeitige Stand: Bisher kein Verdachtsfall Die Grenzkontrollen in Tirol wegen des Corona-Virus am Brenner sowie am Reschenpass und in Sillian haben vorerst keinen Verdachtsfall zutage gefördert. Laut Polizei hätten auch keine Abstriche gemacht werden müssen. Indes gab es aber 71 Abweisungen nach Italien – in Fällen, in denen etwa keine Gesundheitszertifikate vorlegt hatten werden können. Insgesamt 4722 Personen wurden seit dem Beginn der Kontrollen Mittwochmittag bis Donnerstagfrüh um 7 Uhr kontrolliert. 1244 Gesundheitschecks wurden durchgeführt. 16 Zurückweisungen gab es aufgrund fremdenpolizeilicher Gründe. 965 Durchreisende – vor allem Deutsche – wurden verzeichnet. Diese mussten ohne Zwischenstopp in Österreich in ihre Länder weiterreisen. Der überwiegende Teil der Zahlen betreffe den Brenner. Dort war der Pkw-Verkehr am Donnerstag laut Exekutive „kaum mehr vorhanden". Fehlende Zertifikate machen bei den Abweisungen laut Land Tirol den überwiegenden Teil aus. Hinzukommen würden aber auch die Verweigerung der Gesundheitschecks oder Abstriche sowie der fehlende Nachweis, Pendler zu sein. Indes setzte das Land Tirol "als Reaktion auf die aus den Grenzkontrollen resultierenden Lkw-Staus am Brenner" am kommenden Samstag das vorgezogene Wochenendfahrverbot außer Kraft. „Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, sind wir auch in Tirol zu einschneidenden Maßnahmen verpflichtet. Zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit haben wir uns jedoch dazu entschlossen, das vorgezogene Wochenendfahrverbot am kommenden Samstag auszusetzen", erklärten Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) und seine Stellvertreterin Ingrid Felipe (Grüne) unisono. Es gilt für alle transitierenden Schwerfahrzeuge, die ein Fahrziel in Italien oder Deutschland haben. Konkret bedeutet das laut Land, dass das normale Wochenendfahrverbot nach der Straßenverkehrsordnung in Kraft tritt, das von Samstag 15 Uhr bis Sonntag 22 Uhr gilt.

❓ Wie sieht es mit beruflichem Pendlerverkehr aus?

Berufliche Pendler dürfen passieren, auch bei ihnen werden stichprobenartig Gesundheitschecks durchgeführt. Allerdings muss ein Nachweis vorliegen, in Österreich zu arbeiten. Sensible Berufsgruppen wie Pflegepersonal oder Ärzte dürfen laut Land nicht mehr pendeln.

❓ Dürfen Einsatzfahrzeuge noch passieren?

Ja, ebenso wie diplomatisches Personal.

❓ Muss man mit zeitlichen Verzögerungen an der Grenze rechnen?

Ja. Durch die Grenzkontrollen und Gesundheitschecks ist mit vermehrten Wartezeiten an allen Grenzübergängen zu rechnen. Am Brenner gab es am Dienstag und Mittwoch kilometerlange Staus. Die Tiroler Polizei reagierte darauf am Donnerstag mit einer weiteren Spur für die Lkw-Kontrollen – diese finden nun auf allen drei Spuren statt. Der Individualverkehr am Brenner sei bereits beinahe zum Erliegen gekommen.

❓ Wie lange wird an der Grenze kontrolliert werden?