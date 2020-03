Keine Fans, keine Chance: LASK gegen Manchester United vor dem Aus

Valerien Ismael (LASK-Trainer): „Die Niederlage war zu hoch, aber auf diesem Niveau lässt der Gegner nicht locker. Manchester United hat große Qualität und ist eiskalt vor dem Tor. Es gibt viele positive Punkte, allein schon, dass wir so weit gekommen sind. Es war eine neuer Erfahrung für uns alle. Man kann die Frage in den Raum stellen, ob wir ein Geisterspiel wollen, ob das nicht eine halbherzige Vorgehensweise war. Wir waren konzentriert, aber wir haben auch alle Familien und sorgen uns, was passiert. Am Ende ist es einfach schade.“