Fünfjähriger geriet mit Hand in Garagenrolltor: Finger amputiert

Hatting – Ein Fünfjähriger wollte am Donnerstagnachmittag in Hattingberg selbstständig ein Garagenrolltor für seinen Großvater öffnen. Als er den Schalter betätigte, hielt sich der Bub mit der linken Hand an der Verlaufsschiene des Rolltores fest. Eine Rolle drückte dabei den Zeigefinger des Kindes ab – er wurde dadurch vollständig amputiert.