Stündlich trudeln im Tiroler Sport weitere Absagen ein

Innsbruck – „Ötztaler Radmarathon: Die Teilnehmer stehen fest.“ Mit dieser Meldung gehörten die Organisatoren des Rad-Klassikers (4000 Teilnehmer) zwischen Nord- und Südtirol zu den einsamen Rufern in einer Veranstaltungswüste. „Aus heutiger Sicht soll das Rennen am 30. August stattfinden“, meinte Oliver Schwarz, Geschäftsführer des Ötztal Tourismus. Man werde allerdings „laufend beobachten“. Wie es sonst aussieht?

Absagen im Rad-Zirkus: Die hochkarätig besetzt­e „Tour of the Alps“ (20.–24. April) zwischen Brixen und Riva del Garda steht vor der Absage, auch eine Durchführung des Giro d’Italia (9.–31. Mai) kann sich aus heutiger Sicht keiner vorstellen. Das Tirol KTM Cycling Team stellte sich in einer gestrigen Erklärung auf weitere Absagen ein, eine Rückkehr ist vorerst ausgeschlossen: „Wir wissen es im Moment nicht.“ Und auf regionaler Ebene geben sich Veranstalter wie jene des Dreiländergiro rund um Nauders (28. Juni) zurückhaltend: „Wir beobachten die Situation und arbeiten, als würde das Rennen stattfinden.“ 2800 Anmeldungen hätte man bereits, eine Absage käme bei einem Budget zwischen 200.000 und 300.000 Euro teuer.

Abpfiff auf allen Fußball-Ebenen: Österreichs Fußball steht still. Und zwar von ganz oben (Bundesliga) bis ganz nach unten (Nachwuchs). Das gab der Österreichische Fußball-Bund gestern in Abstimmung mit den neun Landesverbänden bekannt. Damit fällt unter anderen der fürs Wochenende geplante Westliga-Auftakt, das Kerschdorfer-Tirol-Cup-Achtelfinale, die ÖFB-Jugendliga und die Bundesländernachwuchsmeisterschaft ins Wasser. „Wir hoffen, dass wir den Spielbetrieb bald wieder aufnehmen können, aber außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen“, sagte ÖFB-Präsident Leo Windtner in einem Statement.

Ausfall der Trainings: „Lieber zehn Trainings zu wenig als eines zu viel“, heißt es aus dem Büro von LHStv. und Sportverantwortlichem Josef Geisler. Die Durchführung von Übungseinheiten obliegt den Vereinen, die SVG Reichenau gab indes gestern schon bekannt, neben dem Spiel- auch den Trainingsbetrieb bis auf Weiteres einzustellen. Bei der WSG Swarovsk­i Tirol und beim FC Wacker Innsbruck wird nach dem heutigen Tag bis Montag das Training eingestellt. Die geplanten Testspiele gegen Liefering (FCW) und Meister RB Salzburg (WSG Tirol) fielen auch deshalb ins Wasser, weil die Bundesliga mit den Terminen keine Freude hatte und auch keine Schiedsrichter abstellte.

Aber auch in anderen Gemeinden ruht der Ball: In Völs, im Sellraintal, in Hall, Kematen, Zirl oder Absam wurden wie in vielen anderen Orten die Sport­plätze gesperrt.

Aussetzung der Saison: Die österreichischen Volleyball-Bundesligen sind vorerst bis 25. März ausgesetzt, auch der Tiroler Verband stellte den Spielbetrieb ein. „Wir haben das Training wie empfohlen auch bis 25. März rigoros und komplett ausgesetzt“, sagt Therese Achammer, Obfrau des Bundesliga-Klubs VC Tirol. Zum Schutz der Kinder und auch zu ihrem eigenen, erklärt die Nachwuchstrainerin, die im April 78 Jahre alt wird und rund zwei Drittel aller VCT-Trainings selbst abhält. Bei TI-esssècaffe-volley, Tirols zweitem Erstligist, hielt man gestern das letzte Training der AVL-Mannschaft ab und verabschiedete sich heute schon frühzeitig von der Saison. Bei Nachwuchs-Teams wird heute noch zum vorerst letzten Mal trainiert. „Alle bekommen aber einen Ball mit, um am Ball zu bleiben“, verspricht TI-Manager Michael Falkner, fragt sich aber wegen des auferlegten Trainingsverbots: „Ich bin gespannt, was die Kinder nächste Woche dann sonst so machen.“

Alternativen ersetzen das Turnen: Das Corona­virus platzt mitten in die letzten Vorbereitungen für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen. Man saß bereits auf gepackten Koffern, für Wettkämpfe, die nun abgesagt wurden. Noch ist das Tiroler Leistungszentrum im O-Dorf geöffnet, für den jüngeren Nachwuchs wurde der Trainingsbetrieb aber bereits eingestellt und Maßnahmen wie Zuschauerverbot auf der Tribüne ergriffen. „Weil wir an einer Schule angeschlossen sind, vermute ich, dass wir auch mit einer Schließung rechnen müssen“, schildert LZ-Leiter Peter Koudela. Die Alternativen lauten Krafttrainining und Beweglichkeitsübungen. „Wir werden die Handstand-Barren mit nach Hause nehmen. Mehr geht aber leider nicht“, bedauert der National­teamtrainer.

Abtauchen statt Schwimmen: Auch Tirols Schwimmer müssen umplanen. Ab heute sind tirolweit die Bäder geschlossen: „Und der Trainingsbetrieb im Landessportcenter wird am Sonntag eingestellt“, weiß Markus Senfter, Präsident des Tiroler Landesschwimmverbandes. Wettkämpfe des Tiroler Kaders in Bergen und Mönchengladbach habe man bereits am Montag storniert, zuletzt wurden diese aber ohnehin auch abgesagt. Als Verband könne man zwar nur Empfehlungen an die Vereine abgeben, „aber soviel ich derzeit weiß, wird das Training vielerorts ausgesetzt“. Man könne die derzeitige Lage nicht ändern: „Ich sehe es als Chance, jetzt mehr Zeit mit meiner Familie zu verbringen.“

Aufschlag entfällt: „Es geht drunter und drüber“, erzählte Tirols Tennisverbandspräsident Walter Seidenbusch, als er gestern eben eine Sitzung des österreichischen Verbands verließ. Wie in anderen Sportarten ging auch von der Filzball-Fraktion die Weisung aus, alle Turniere abzusagen. Und soweit es in der Entscheidungsgewalt der Tiroler liegt, entfällt auch das Training. „Den Vereinen können wir das nur empfehlen.“ Ein Frage­zeichen bleibt die Tiroler Mannschaftsmeisterschaft mit 700 Mannschaften, 7000 Teilnehmern und 15.000 Matches, die an den Mai-Wochenenden in Szen­e gehen soll. „So sich alles besser­t“, schickt Präsident Seidenbusch nach.