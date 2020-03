Keep On Racing: Mit dem Racetiger verbindet Völkl Generationen

Vom „Renntiger“ zum „Racetiger“, von einer Generation zur nächsten: seit 1970 steht der Völkl Racetiger für Image, Innovation & Tradition. 2020 erzählt der traditionsreiche Ski eine brandneue Geschichte, in der die Skilegende auf Sportlerlegenden und die Nachwuchsstars von morgen trifft.

Es ist Völkls Anspruch, seine jungen Talente in den Entwicklungsprozess neuer Produkte im Junior- bzw. Jugendbereich einzubeziehen und gemeinsam mit ihnen die für sie perfekten Ski zu kreieren. Unter dem Motto „Racetiger – The Next Generation“ hat Völkl für die Entwicklung des neuen Racetiger SL R Junior nun einen ganz besonderen Weg eingeschlagen und bringt ehemalige Völkl-Weltcup-Athleten, deren Kinder, die selbst im Rennlauf aktiv sind, Völkls Ingenieure und das Produktmanagement zusammen.