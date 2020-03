Europäische Presse beleuchtet zahlreiche Facetten der Corona-Krise

"Neue Zürcher Zeitung": "Gefordert sind nicht die Währungshüter, sondern die Regierungen. Das vorrangige Ziel besteht darin, die Zahl der Neuansteckungen zu reduzieren. Wirtschaftspolitisch muss es darum gehen, die Insolvenz von Unternehmen mit akuten Liquiditätsproblemen zu verhindern. Hierzu können die Notenbanken zwar einen Beitrag leisten, indem sie das Finanzsystem flüssig halten, was sie auch tun. Weit bedeutsamer zur Bekämpfung einer Konkurs- und Entlassungswelle sind aber Instrumente wie Liquiditätshilfen oder Kurzarbeit, die schon oft ihre Tauglichkeit bewiesen haben. Man mag sich in den vergangenen Jahren daran gewöhnt haben, dass stets die Notenbanken zur Hilfe eilten, wenn Schlimmes drohte. Doch wer Ähnliches auch heute erwartet, verkennt die Natur der Krise."

"De Standaard" (Brüssel): "Eine der interessanten Lehren der Coronakrise besteht darin, dass es eigentlich gar nicht so schwierig ist, energische und wirkungsvolle Maßnahmen zu ergreifen, selbst wenn diese enorme Folgen haben. Möglich ist das, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen. Die große Frage ist, warum das gelingt, wenn Leben durch einen Virus bedroht werden, aber nicht, wenn es um Leben geht, die zum Beispiel durch den Straßenverkehr gefährdet werden. (...) Der Unterschied liegt darin, dass Covid-19 eine viel direktere und Besorgnis erregendere Bedrohung ist. Wer sich mit dem Virus infiziert, wird krank und kann im schlimmsten Fall sterben. Die gesundheitlichen Folgen beispielsweise von Feinstaub oder Übergewicht sind weit weniger direkt. Immerhin wissen wir nun dank Covid-19, dass energisches Auftreten möglich und auch wünschenswert ist, wenn es wirklich darauf ankommt. Auch nach der Coronakrise können wir das zu unserem Vorteil nutzen."

"De Telegraaf" (Amsterdam): "Unabhängig von staatlichen Eingriffen bleibt die individuelle Verantwortung jedes Einwohners der Niederlande bestehen. Die Empfehlungen der Regierung müssen befolgt werden. Das Coronavirus ist eine reale und große Bedrohung, die nur dann gestoppt werden kann, wenn jeder diesen logischen Ratschlägen nachkommt. Dies ist eine Zeit, in der zu tun ist, was die Regierung verlangt. Denn es stehen das Wohlergehen und der Wohlstand des Landes auf dem Spiel."

"Rzeczpospolita" (Warschau): "Erst am vergangenen Dienstag, viele Wochen nach dem ersten Auftreten des Coronavirus in den EU-Mitgliedsstaaten, kamen die Staats- und Regierungschef der 27 Länder in einer (...) Videokonferenz zusammen, um eine gemeinsame Strategie für ihr Handeln auszuarbeiten. Aber das war nicht möglich. Bei den Ergebnissen der Gespräche fehlten die wichtigsten Punkte: Gemeinsame Regeln für Massenveranstaltungen, für die Isolierung der Kranken, für die Verteilung von Schutzmasken und Beatmungsgeräten unter den EU-Ländern sowie für die Entwicklung benötigter Medikamente.

Weil Brüssel nicht führt, will jedes Land lieber die eigenen Bürger schützen, als an die anderen zu denken. So haben Deutschland und Tschechien ein Exportverbot für pharmazeutische Produkte erlassen, die zur Bekämpfung des Coronavirus nötig sind. Auf den Ruf Italiens (...) nach einer Abgabe von Schutzmasken und Beatmungsgeräten hat kein einziges EU-Mitgliedsland reagiert. Rom ist deshalb jetzt auf versprochene Hilfe von China angewiesen."

"Libération" (Paris): "Sein Plan (Anm. Präsident Macrons) ist rigoros. Zunächst in moralischer Hinsicht: Ein Appell zusammenzustehen und Bürgersinn zu zeigen, und die Würdigung des Gesundheitspersonals. Aber auch konkret: Schulen und Hochschulen werden geschlossen, die Menschen sollen ihre Fahrten einschränken und werden zur Heimarbeit ermuntert. Zu Beginn des Frühlings geht Frankreich in den Winterschlaf."

"Corriere della Sera" (Mailand): "Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (Christine Lagarde) hat gestern ihre Glaubwürdigkeit beeinträchtigt. Sie sollte die Maßnahmen erklären, die die EZB ergreift, um Bürger, Unternehmen und Regierungen im Krieg gegen ein heimtückisches Virus zu unterstützen. Der Satz, der den schlimmsten Zusammenbruch des Marktes für Staatsanleihen verursacht hat, ist jetzt berühmt: "Wir sind nicht hier, um die Spreads zu schließen, es gibt andere Instrumente und andere Akteure, um diese Probleme zu bewältigen." Es war das Gegenteil des "Whatever it Takes" ihres Vorgängers Mario Draghi."

"Tages-Anzeiger" (Zürich): "Diese Maßnahme ist nicht nur dramatisch, sondern deren Wirksamkeit auch umstritten. Doch Trumps Anhänger sollen wissen, wer schuld ist an allem, was da auf die USA zukommen könnte. Keine Rede davon, dass die Corona-Tests knapp sind, dass der US-Präsident das öffentliche Gesundheitssystem einschränken möchte, dass er plant, das kommende Budget zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten zu kürzen, und dass er in seinem Nationalen Sicherheitsrat den Job des für Pandemien zuständigen Beraters gestrichen hat.

Noch ist nicht ganz klar, wem das Coronavirus nahesteht, den Republikanern oder den Demokraten. Falls es der Pharmaindustrie - wider Erwarten - schnell gelingt, ein wirksames Medikament zu entwickeln, wird sich Trump mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit als Helden feiern lassen, der das Virus besiegt hat. Wenn Corona jedoch im Herbst noch ein Thema ist - und darauf deuten die meisten Prognosen hin -, dürfte es zum Wahlhelfer der Demokraten werden. Jenem mächtigen Wahlhelfer, den die Demokraten brauchen, um Trump zu besiegen."

"El Mundo" (Madrid): "Der gestern von der EZB von (Präsidentin Christine) Lagarde angekündigte Hilfsplan ist weit entfernt von einer neuen Fassung jenes 'Whatever it Takes' von Mario Draghi, die die Märkte erwartet hatten. Die Konsequenzen der großen Enttäuschung sind ebenso offenkundig wie unheilvoll: Die Wirtschaftswelt gerät aus den Fugen. An den Börsen werden Minusrekorde erreicht, der (spanische Börsenindex) Ibex erlitt den größten Sturz seiner Geschichte."